El ex entrenador del Cacique analizó la chance que tiene el Tano, que aparece como candidato para asumir en Tigres.

A pesar del bajón en las últimas fechas, Colo Colo sigue liderando con cierta ventaja en la Liga de Primera, por lo que el trabajo del entrenador argentino de los albos, Fernando Ortiz, está muy bien considerado.

El estratega transandino es conocido en el mercado mexicano, donde dirigió a América, Monterrey y Santos, y a pesar de no haber ganado nada en suelo azteca, lo tienen en la mira.

El Tano es uno de los candidatos para asumir la banca de un grande mexicano como Tigres, situación que genera revuelo en Chile, ya que el DT no ha renovado aún su vínculo con Blanco y Negro, que culmina en diciembre de 2026.

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Gualberto Jara aconseja a Fernando Ortiz por su chance de ir a Tigres

La chance de que Fernando Ortiz parta al fútbol mexicano fue analizada por el ex DT de Colo Colo Gualberto Jara, quien en conversación con RedGol indicó que el fútbol sudamericano es deportivamente más potente que el mexicano.

“En cuanto a la competencia en Sudamérica, a nivel internacional es mucho mejor y más fuerte con torneos como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Hay más posibilidades siempre que Colo Colo tenga la intención de pelearlas”, indicó el paraguayo.

Fernando Ortiz es seguido desde el fútbol mexicano. Foto: Luis Quinteros/Photosport

Sin embargo, avisó que la chance norteamericana puede ser más atractiva en lo monetario: “indudablemente, el tema económico también cuenta, porque un club de México paga mucho más de lo que estaría pagando Colo Colo, por lo que todo depende de su decisión”.

“Repito, sobre todo por el tema internacional. Así como están las cosas, Colo Colo va a participar en la Copa Libertadores y también puede pasar a la Sudamericana. Son competencias que mejoran y le dan mucho más nivel al fútbol sudamericano”, cerró Gualberto Jara.

Fernando Ortiz debe tomar una decisión en el corto plazo, justo cuando pelea ganar sus primeros títulos como entrenador, ya que lidera la Liga de Primera y está en cuartos de final de la Copa Chile con Colo Colo.

En síntesis

Fernando Ortiz suena en Tigres mientras lidera la Liga de Primera con Colo Colo.

suena en Tigres mientras lidera la Liga de Primera con Colo Colo. El contrato del DT Fernando Ortiz con Blanco y Negro vence en diciembre de 2026.

con Blanco y Negro vence en diciembre de 2026. Gualberto Jara analizó la posible salida de Fernando Ortiz al fútbol mexicano.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera