Brilló en la Roja, fue campeón en México y ahora aconseja a Fernando Ortiz ante ofertas: “Colo Colo es más grande y popular”

Claudio “Diablo” Núñez abordó los ofrecimientos que recibió el “Tano” y recalcó que no se acercan a lo que representa dirigir al Cacique.

Colo Colo tropezó en la Liga de Primera y ahora tiene una ventaja solo de nueve puntos de diferencia con Universidad de Chile. Lo que hace remecer el proceso de Fernando Ortiz en la banca del Cacique.

El tema es que en este momento de incertidumbre, y en medio de otro barón que enfrenta la competencia local, el cuadro de Tigres avanzó en las conversaciones con el adiestrador trasandino.

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Desde México se confirmó que hubo una reunión para tantear el terreno con el “Tano”. Por lo que los felinos prepararán una importante oferta cuando termine su vínculo con Colo Colo a fin de año.

Sin embargo, desde tierras aztecas llegó un importante consejo para Fernando Ortiz. Es que el trasandino ya dirigió en el América, Monterrey y Santos Laguna. Por lo mismo, un conocedor como Claudio Núñez enfatizó que la mejor opción sigue siendo permanecer en Colo Colo.

El futuro de Fernando Ortiz: ¿Colo Colo o Tigres?

En el programa “Teléfono rojo” de RG La Deportiva se abordó en profundidad este acercamiento del Tigres con Fernando Ortiz.

Bajo esta premisa, el “Diablo” Núñez recalcó que el ofrecimiento no se puede comparar ya que Colo Colo está varios peldaños más arriba que el Tigres.

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“¿Cuál es más grande? Colo Colo es el América de México. El más grande y más popular. El que trae afición en todo el país. Por historia y por títulos es más grande. Está claro que son diferentes ligas, pero Colo Colo es más popular que Tigres y Monterrey. Es más, es uno de los grandes de Sudamerica”, enfatizó el legendario delantero de la Roja y De Santiago Wanderers.

Fernando Ortiz ahora es seguido por el Tigres de México.

“Si Colo Colo no es campeón, no te imaginas las críticas”, agregó Núñez. Sin embargo, reconoció que los números que maneja el cuadro mexicano siguen siendo más altos que en el Cacique.

Pero hizo hincapié que en lo deportivo, y competir en torneos como la Copa Libertadores, sigue siendo aún mucho más importante el Cacique.

“En cuanto a infraestructura, números y estadio Tigres es mucho más. Eso no se discute, incluso debe invertir mucho más. Pero por historia y por lo que compite Colo Colo sigue siendo mucho más”, recalcó.

En resumen:

Fernando Ortiz es seguido por el Tigre. El cuadro mexicano ya se reunió con el entrenador argentino.

Claudio “Diablo” Núñez recalcó que Colo Colo es más grande que el Tigres.

El ex seleccionado chileno enfatizó que en lo deportivo, Colo Colo es más atractivo que dirigir en Tigres.