En su arribo al país para la despedida de Matías Rodríguez, el técnico argentino reveló que en 2021 estuvo muy cerca de llegar a La Roja y no ocultó su preferencia porque sea Manuel Pellegrini el próximo DT.

Uno de los nombres que está en carpeta para ser el nuevo entrenador de la Selección Chilena es el argentino Sebastián Beccacece, quien estuvo como ayudante de Jorge Sampaoli entre 2012 y 2015, en un proceso que se coronó con la primera Copa América de la historia.

Si bien el cierre de la era del casildense fue de forma abrupta y con líos en la Justicia, el ex DT de Ecuador optó por otro camino e inició su carrera como técnico en Universidad de Chile, para iniciar una carrera que cumple 10 años.

Precisamente el tema judicial parecía ser una complicación para que Beccacece pueda hacerse cargo de La Roja. En su llegada al país para ser parte de la despedida de Matías Rodríguez, aclaró que “nunca tuve un problema judicial, lo que sí hubo un tema que lo manejan los abogados, por un tema impositivo”.

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Becaccece aclara su opción para dirigir a La Roja

“Yo siempre estoy agradecido con todo lo que me han brindado el pueblo chileno y los futbolistas, con los que sigo en contacto y sigo teniendo una gran relación con todos ellos”, agregó el estratega rosarino para luego dejar clara su postura sobre tomar el Equipo de Todos.

“Con respecto a lo de la Selección, en su momento que no se dio fue allá por el 2021, que yo estaba convencido que era un momento importante para volver a juntarnos y después no se terminó dando”, sostiene Beccacece para luego entregar el nombre de su candidato para ser el técnico.

“Hoy creo que es momento para que ojalá Manuel Pellegrini, una vez que finalice su contrato en Betis y pueda terminar de cerrar el año, se pueda juntar con esta generación de ex futbolistas, que algunos todavía están jugando, y todos juntos puedan hacer algo muy lindo por Chile, porque creo que hay un buen potencial para hacer cosas lindas”, finalizó Becca.

En síntesis