Tabla: Cobreloa mete presión hasta el final y sigue soñando con el título de la Primera B

Los Zorros golearon a Deportes Recoleta y lucharán hasta el final por el ascenso directo a la Liga de Primera.

A falta de la Liga de Primera (vive su enésimo receso), buena es la Liga de Ascenso y este sábado se jugaron dos partidos clave, de cara al desenlace de la Primera B.

A primera hora, el líder San Luis de Quillota le ganó en un apretado partido a Magallanes y estiró su ventaja sobre Cobreloa en la lucha por el título, poniéndole tarea a los loínos.

La presión fue asimilada de buena forma por el equipo de Mario Salas, que le pasó por encima a Deportes Recoleta en el estadio Zorros del Desierto y ganó por 6-1, para seguir luchando por el título.

ver también Humberto Suazo se quiebra tras triunfazo de San Luis que lo deja cerca del ascenso: “Estoy emocionado”

Cobreloa presiona a San Luis y la tabla de la Primera B sigue en llamas

San Luis de Quillota sigue siendo el líder de la Liga de Ascenso con 53 puntos, ahora seguido muy de cerca por Cobreloa, que tiene 51 unidades, con dos fechas por disputarse.

Un poco más atrás aparece Santiago Wanderers, aún no chances matemáticas, ya que tiene 47 unidades, con seis puntos en juego. Ya fuera de la disputa por el título está Magallanes, que se quedó en 46.

Cobreloa le pasó por encima a Recoleta. Foto: Pedro Tapia/Photosport

En la próxima fecha, la penúltima, San Luis se medirá en casa ante Recoleta; Cobreloa visitará al colista Rangers; en tanto Wanderers irá a Santa Laura para jugar con Unión Española.

En la próxima fecha el elenco canario puede gritar campeón, si es que gana su encuentro y los loínos no pueden superar a los talquinos en el estadio Fiscal.

ver también San Luis consigue un agónico triunfo ante Magallanes y dio otro paso para el ascenso

La tabla de posiciones de la Liga de Ascenso