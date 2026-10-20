El experimentado mediocampista de 34 años tiene plena confianza en el plantel dirigido por Ivo Basay para mantener la categoría y, de paso, amargar a uno de los aspirantes al título. "Será un resultado favorable a nosotros", anticipó el Ale Márquez.

Por esas cosas que tiene el fútbol, Rangers de Talca recibirá a Cobreloa en la fecha 29 de la Primera B con objetivos diametralmente opuestos. Los Piducanos luchan por escaparle al descenso, mientras que el cuadro naranja sigue al acecho del exclusivo líder, San Luis de Quillota.

En ese contexto, el estadio Iván Azócar Bernales, ex Fiscal de Talca, albergará un partido decisivo para ambos clubes. Y RedGol se puso en contacto con el capitán rojinegro para anticipar este importante duelo. “Va a estar lindo. Nos jugamos bastante”, aseguró Alejandro Márquez.

El mediocampista del cuadro dirigido por Ivo Basay tiene clarísima la trascendencia del cotejo. “Es uno de los partidos más importantes del año. En general el equipo está tranquilo. A principios de año nunca pensamos pelear abajo, el equipo se armó para poder pelear arriba”, reconoció Márquez.

Así salió de la cancha Rangers tras la goleada de Wanderers en Valparaíso. (Sebastian Cisternas/Photosport).

“Pero nos tocó esto, estamos bien y firmes. Sabemos que nos jugamos mucho. Estaremos con nuestra gente, será lindo. Les damos gracias a los hinchas, han estado con nosotros en las malas y buenas. Seguir no más, quedan los últimos dos partidos”, añadió el exjugador de Palestino, Cobresal y Deportes Temuco, entre varios otros clubes.

¿Confía en la salvación?

Sí. Vamos a sacarlo adelante con el apoyo de la gente. Nos jugamos muchas cosas, pero de local tenemos intensidad y a la gente. Será un resultado favorable a nosotros.

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Márquez revela que Rangers sólo piensa en Cobreloa, no en la última fecha de la Primera B

Rangers de Talca podría tener una especie de final luego del partido ante Cobreloa, pero no les sirve de nada si pierden ante el sublíder de la Primera B. En la fecha 30, el equipo adiestrado por Ivo Basay tiene pactada una visita a Deportes Santa Cruz.

Sí, otro de los equipos que podría perder la categoría y bajar a la Segunda División. “Estamos pensando en el sábado no más para llegar con vida al último partido”, manifestó Alejandro Márquez, jugador de 34 años que ha disputado 23 partidos esta temporada: anotó tres goles, todos en la Liga de Ascenso.

Alejandro Márquez asedia a Cristian Muga en el duelo de la primera rueda entre Cobreloa y Rangers. (Pedro Tapia/Photosport).

“Tenemos que ganar ahora, no podemos especular hasta el último. Claramente se puede definir en la fecha final, pero lo más importante viene ahora”, sentenció el avezado centrocampista, quien tiene sólo un objetivo en mente: superar a los Zorros del Desierto.

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¿Cuándo juegan Rangers vs Cobreloa en la fecha 29?

Rangers de Talca recibirá a Cobreloa el sábado 24 de octubre a contar de las 17:30 horas en el estadio Iván Azócar Bernales. El partido sólo será transmitido por HBO Max.

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Rangers es el solitario colista de la tabla en la Primera B 2026 a falta de dos fechas para terminar el certamen.