A la espera de confirmarse el duelo en Santa Laura, el ex técnico bicampeón César Vaccia desbordó confianza y afirmó a RedGol que "tiene los argumentos futbolísticos para hacer dos o más goles".

Confianza ciega. Así palpitan en Universidad de Chile el duelo de vuelta por cuartos de final en Copa Chile ante Deportes Antofagasta, pese a tener una desventaja por 2-0. Tanto así que están seguros de que avanzarán a semifinales.

Prueba de ello es la voz de la experiencia. En conversación con RedGol, el histórico técnico bicampeón con los azules César Vaccia fue enfático en afirmar que el plantel que dirige Fernando Gago es suficiente para superar a los Pumas por dos o más goles de ventaja.

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“Evidentemente está difícil porque estamos hablando de un 2-0 abajo”, es lo primero que señala el ex DT de La Roja, mas sostiene que “el equipo está jugando bien y tiene los argumentos futbolísticos como para hacer los dos y más goles“.

Junto con señalar que una remontada de la U de Chile “no la veo tan así como una ilusión o una cuestión solamente motivacional. Lo veo como algo que es real”, Vaccia aspira a que los azules puedan superar a Antofagasta “sin ningún problema“.

“Yo creo que la U lo da vuelta. Que van a solucionar los problemas que tuvieron, se van a parar mejor en defensa porque seguramente Antofagasta, como tiene jugadores rápidos, va a contraatacar. Pero la idea es estar el mayor tiempo en el campo contrario y generar situaciones de gol”, añade.

Para finalizar, César Vaccia estima que si bien “Antofagasta es un buen equipo“, puntualiza que “la U debiera, por los argumentos futbolísticos que tiene, debiera marcar diferencia justamente en eso, en los goles“.

¿Cuándo será el encuentro?

A la espera de una ratificación por parte de la Delegación Presidencia de la Región Metropolitana, Universidad de Chile jugará ante Antofagasta por cuartos de final en Copa Chile este miércoles 21 de octubre desde las 19:00 horas en el Estadio Santa Laura.

En síntesis

En la U confían plenamente en remontar el 2-0 en contra ante Antofagasta por la Copa Chile.

El ex DT azul César Vaccia afirmó a RedGol que el equipo de Fernando Gago tiene fútbol para darlo vuelta.

La revancha está programada para este miércoles a las 19:00 horas en el Estadio Santa Laura.