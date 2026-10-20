Se ilusiona Humberto Suazo: El especial aforo que tendrá San Luis en duelo clave por el ascenso en la Primera B

El cuadro canario es puntero de la Liga Ascenso Caixun con 53 unidades y de darse una serie de resultados, hasta podría lograr el título este fin de semana.

La definición de la Primera B se pone al rojo vivo. En la recta final del torneo, San Luis de Humberto Suazo logró meterse en la parte alta y ahora es el puntero con 53 unidades.

El elenco quillotano venció por 1-0 a Magallanes en la fecha 28° y confirmó su liderato, y estiro la distancia a dos puntos de Cobreloa que es único escolta. Por lo mismo, ahora restan dos fechas para el cierre y no quieren dar ningún centímetro de ventaja.

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“Estoy emocionado, me acuerdo de momentos lindos. Les dedico la victoria a los que ya no están, a la gente que nos acompaña, no tengo palabras, ha sido un año lindo, pero aún no conseguimos nada”, enfatizó Suazo tras el triunfo ante la Academia.

Es que las palabras de Chupete dicen mucho, y llama a no dormirse en los laureles. El próximo encuentro por la jornada 29° será ante Deportes Recoleta, que viene de sufrir una dolorosa goleada ante los loínos y debe luchar por mantenerse en la Liguilla. Ante esto, se confirmó que San Luis tendrá un aforo especial para un partido que puede marcar un antes y un después para ambos equipos.

Primera B: El especial aforo de San Luis para recibir a Deportes Recoleta

En el último partido de local de los canarios, lo que se registró el 4 de octubre en el triunfo por 2-0 ante Unión Española, se reportó un aforo de seis mil personas.

Pero ahora, y teniendo en cuenta que el encuentro ante los textiles puede ser determinante para el ascenso, se permitió un incremento en el aforo. Según indicó el propio cuadro canario se contemplan siete mil almas para este sábado 24 de octubre a las 17:30 horas.

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Ahora el otro detalle, más que importante, es que solo habrá venta para público local. Incluso habrá una venta anticipada desde este martes para los hinchas fieles que han sido parte de está campaña histórica con Chupete goleador al mando del equipo.

Cabe consignar que en simultaneo se disputarán gran parte de los partidos de la fecha, por lo que al mismo tiempo ose jugará el encuentro entre Rangers y Cobreloa. Por lo que si los dirigidos de Mario Salas dejan puntos en el camino, hasta podría permitir el anhelado retorno a la Liga de Primera de San Luis este mismo sábado.