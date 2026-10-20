El club anunció que los hinchas que acudieron a uno de sus 10 primeros juegos como local tendrán acceso a una preventa de entradas para el duelo del sábado en Quillota.

Este sábado 24 de octubre, la escuadra de San Luis de Quillota tiene la primera oportunidad para coronarse campeón de Primera B y conseguir el ascenso directo a Liga de Primera, siempre y cuando se den una serie de resultados favorables.

La escuadra que dirige Humberto Suazo recibirá en el Estadio “Lucio Fariña” a Deportes Recoleta, y para conseguir el ascenso necesita una victoria, además que su escolta Cobreloa no rescate un triunfo en su visita al colista Rangers en Talca.

Para este importante duelo en la historia de San Luis, la institución decidió premiar a sus fanáticos más fieles, en particular a aquellos que asistieron a los primeros 10 partidos como local en esta temporada, con el acceso a una preventa exclusiva de entradas.

“Este sábado jugamos una final y la vamos a enfrentar con la fuerza de todos juntos. Para quienes nos acompañaron desde un principio en este viaje, habilitamos una preventa exclusiva durante 24 horas para asegurar su entrada“, reveló el club quillotano.

San Luis premia a sus más fieles para “final” por el Ascenso

La preventa exclusiva que el club lanzó para sus más fieles se extenderá hasta las 18:00 horas del este martes 20. A partir de las 18:01 horas, se abre la venta para el público general donde se espera la presencia de siete mil espectadores, el aforo máximo autorizado para el lance.

Según informa San Luis, los valores de las entradas que están disponibles a través del sistema Ticketplus son los siguientes:

Tribuna Arauco Iván Mayo: $5.000 ($2.500 niño/adulto mayor)

Tribuna Pinto Víctor Cabrera: $7.000 ($3.500 niño/adulto mayor)

Preferencial José Silva: $12.000 ($6.000 niño/adulto mayor)

Butaca Fernando De Paul: $25.000

ver también La calculadora de la ilusión: Los resultados con que San Luis será campeón en la Primera B

¿Cuándo es el partido?

Por la 29° y penúltima fecha de Primera B, San Luis de Quillota recibe a Deportes Recoleta en el Estadio Lucio Fariña Fernández, este sábado 24 de octubre desde las 17:30 horas.

En síntesis