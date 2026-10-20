“Te sobrepusiste a cosas difíciles”: Diego Bounanotte recibe emotivo homenaje en Temuco

El enano fue condecorado por la Municipalidad por su entrega en el “Pije” y por el referente que se ha transformado para grandes y chicos.

Uno de los máximos estandartes de Deportes Temuco recibió un emotivo reconocimiento en la recta final del campeonato de la Primera B. Lo que renueva las energías para seguir luchando por la clasificación a la Liguilla.

Este es el caso de Diego Bounanotte que fue condecorado por la propia Municipalidad de Temuco. El reconocimiento estuvo liderado por el alcalde Roberto Neira y todo el consejo Municipal de la ciudad.

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“Hemos querido entregarte este reconocimiento porque han pasado grandes futbolistas por Temuco y no se les hace el reconocimiento. Muchos niños te miran cada domingo y les gustaría ser como tú”, recalcó el edil.

Incluso abordó aquel accidente automovilístico que protagonizó en 2009 y que terminó con la lamentable muerte de tres de sus amigos que lo acompañaban.

“Ví tu historia por Instagram y me sorprendió. A todo lo que te has tenido que sobreponer a las cosas difíciles. Eso es un ejemplo para todos. Muchas gracias por haber elegido a Temuco. No te estamos despidiendo de nada. Queremos que sigas con nosotros por mucho tiempo. Representamos a la hinchada de Temuco que tanto te quiere”, agregó el alcalde Neira.

El emotivo reconocimiento para Diego Bounanotte

El volante creativo agradeció el reconocimiento y hasta estuvo al borde de las lagrimas al recibir los honores de parte de la ciudad que lo ha recibido tras su salida de Universidad Católica.

“Muchísimas gracias. Siempre habló como familia, porque no pude haber logrado nada solo. Estamos muy felices de haber llegado a una ciudad que nos ha tratado muy bien”, agradeció.

Diego Bounanotte recibió homenaje acompañado por su esposa e hijos

Diego Bounanotte es parte de la lista de jugadores que termina su vínculo con Deportes Temuco este año. Por lo que dejó la puerta abierta a una posible extensión. Especialmente por el cariño que ha recibido en la ciudad.

“El fútbol es muy dinámico y siempre hay cambios. No sabemos en qué momento llega. Pero encontramos una ciudad y muchísima gente que nos ha brindado un cariño gigante. Este reconocimiento me llena de felicidad y orgullo. No todo pasa por jugar a la pelota, sino también dejar una huella a los niños. Me encanta ver a los niños en el Estadio y que luchen por sus sueños”, recalcó.

¿Cuándo juega Deportes Temuco?

El elenco dirigido por Emiliano Astorga se ubica en la 10° posición con 36 unidades. Ahora matemáticamente todavía tiene chances de ingresar a la Liguilla de la Primera B.

Por lo que está obligado a ganar los próximos dos partidos que serán ante San Marcos el domingo 25 de octubre y luego el 1 de noviembre de visita a Curicó Unido.