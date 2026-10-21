El portero de 33 años conversó con RedGol y entregó sus sensaciones respecto a la visita a los Canarios, quienes podrían alzar el trofeo de campeón en la Primera B este fin de semana en la fecha 29. "Todo se definirá en la última jornada", lanzó el golero.

Cuando la carrera de este arquero recién iniciaba en Colo Colo, compartió camarín en 2015 con Humberto Suazo, quien por estos días afina detalles para ponerle broche de oro a su primera campaña como DT y ganar el título con San Luis de Quillota.

Para que eso pase en la fecha 29 de la Primera B, los Canarios deben derrotar a Deportes Recoleta y esperar que Cobreloa pierda o empate contra Rangers en Talca. Y en ese contexto, para Álvaro Salazar es un partido especial. Sobre todo después del inapelable 6-1 sufrido en Calama durante la jornada anterior.

“Es parte del fútbol. Cuando se gana hay que dar vuelta la página rápido y cuando se pierde es lo mismo. No somos los mejores cuando ganamos ni los peores cuando tenemos una dura derrota como el otro día”, aseguró Salazar en una entrevista que le concedió a RedGol.

Álvaro Salazar en Colo Colo durante 2015. (Javier Torres/Photosport).

El meta de 33 años tiene claro que la revancha puede ser como invitado de piedra. Y le gusta que así sea. “No hay escenario más ideal para sacarnos la dura derrota del fin de semana. Es uno de los mejores equipos de la división”, manifestó Salazar en la conversación que tuvo con Paulo Flores.

“Sin duda tienen la ilusión de ser campeones este fin de semana, pero hemos trabajado de buena forma para no permitírselo. Y lograr del triunfo para asegurar lo nuestro”, añadió el exmeta de Cobreloa y Unión Española. Tiene plena consciencia de que el Reco debe abrochar su presencia en la Liguilla.

Álvaro Salazar en acción ante Santiago Wanderers. (Pepe Alvujar/Photosport).

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Salazar apuesta a que Recoleta sea el verdugo de San Luis e impida el título de Chupete

Álvaro Salazar pretende amargar la jornada de San Luis de Quillota, que seguramente tendrá mucho aliento en el césped sintético del Lucio Fariña Fernández para coronar una buena campaña al mando del Chupete Suazo. Y elogió el año de la Primera B.

“Ha sido un torneo súper atractivo para el hincha del fútbol. Claramente la intención nuestra es asegurar liguilla lo antes posible. Pero aun así, la división es competitiva, lo más probable es que defina todo el último fin de semana”, apuntó el golero del Reco, quien en las últimas fechas dejó en el banco al promisorio Jaime Vargas.

Gustavo Gotti celebra uno de los tres goles que le anotó a Recoleta en Calama. (Pedro Tapia/Photosport).

Agregó que “la categoría está así, tiene grandes equipos y grandes planteles. Todo es muy competitivo. Será muy entretenida la fecha, esperamos que sea a favor de nosotros”, sentenció Salazar, quien puso varias fichas en el triunfo del equipo adiestrado por Francisco Arrué.

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¿Cuándo juega San Luis de Quillota vs Deportes Recoleta?

San Luis de Quillota recibirá a Deportes Recoleta este sábado 24 de octubre a contar de las 17:30 horas. El partido se disputará en el estadio Lucio Fariña Fernández.

Así va Deportes Recoleta en la tabla de posiciones de la Primera B 2026

Deportes Recoleta se ubica en el 6° lugar de la tabla en la Primera B 2026 con 41 puntos en 28 partidos.