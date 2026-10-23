Las suspensiones de partidos también le pegaron a Colo Colo, quienes por segunda vez vieron cancelado su choque ante Deportes Puerto Montt por situaciones climáticas.
Por lo mismo, el compromiso ante los sureños, donde quedan por disputar 45 minutos, está a la espera de una fecha de confirmación, lo que ha generado molestia en Fernando Ortiz al no poder planificar de una manera eficiente.
“Bastante, a mi modo de ver, porque cuando no hay partidos y más se suman los seleccionados, es un parate importante pero tenemos que adaptarnos en ese sentido”, explicó.
Fernando Ortiz incluso que hasta se puede suspender el amistoso contra Racing. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport
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Fernando Ortiz: “Dios quiera que tengamos la agenda lista”
Fue en conferencia de prensa en el estadio Monumental donde Fernando Ortiz sacó la voz por las suspensiones de partidos que han afectado a Colo Colo, de manera de dejar constancia que desordena todo lo planificado.
“Nos pasó de experiencia y no nos tiene que volver a pasar. Es mi trabajo y del cuerpo técnico hacia los jugadores hacerlos meter en el momento adecuado”, explica.
Una situación que, si bien tiene agendado un amistoso ante Racing el próximo 13 de noviembre en Concepción, asegura que, por esto mismo, incluso se podría suspender.
“Sí me lo confirmaron, es el viernes 13 en Concepción por el momento. Esto será fecha a fecha, porque no sabemos cuándo se jugará contra Ñublense. Hasta el viernes 30 con Concepción después planificaremos. Dios quiera que tengamos la agenda lista. Es un partido siempre interesante e importante, con un gran rival y me gusta hacer amistosos en fecha FIFA para no perder ritmo“, finalizó.