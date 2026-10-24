Pronósticos Palestino vs Colo Colo: los Albos buscan reencontrarse con el triunfo en el Santa Laura

RedGol te presenta los mejores pronósticos para apostar en Palestino vs Colo Colo, por la fecha 25 del Campeonato Nacional 2026.

Nuestros picks Pronósticos: Palestino vs Colo Colo Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico AMBOS EQUIPOS ANOTARÁN: SÍ + TOTAL DE GOLES: MÁS DE 2.5 Ambos mercados se cumplieron en seis de los últimos ocho partidos ligueros de Palestino y en siete de los nueve más recientes de Colo Colo. Además, ambos están entre los ataques más efectivos del torneo. 1xBet 1.93 Pronóstico ANOTARÁ UN GOL EN CUALQUIER MOMENTO: JAVIER CORREA Correa acumula cuatro partidos consecutivos marcando en la liga y suma 13 goles y cinco asistencias en 16 encuentros. También convirtió ante Palestino en la victoria alba por 3-2 de 2024. 1xBet 2.25 Pronóstico TOTAL DE GOLES DE COLO COLO EN LA PRIMERA MITAD: MÁS DE 0.5 Palestino recibió goles en el primer tiempo en sus últimas cuatro presentaciones ligueras y en ocho de las nueve más recientes. Colo Colo, por su parte, marcó antes del descanso en seis de sus últimas ocho visitas. 1xBet 1.67 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este domingo 25 de octubre, a las 17:30 horas, Colo Colo visitará a Palestino en el Estadio Santa Laura, por la fecha 25 de la Liga de Primera.

El Cacique puso fin a una racha de 12 partidos sin derrotas tras caer por goleada (5-2) en su visita a Coquimbo Unido. Pese a este traspié, se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones con 52 puntos, nueve más que Universidad de Chile. El Tino Tino, por su parte, buscará volver a sumar de a tres en casa, luego de empatar de visitante frente a Limache y perder ante la Universidad Católica como local. Los Árabes ocupan el quinto puesto con 37 unidades.

Antes de que comience el partido, nuestro analista te acerca los mejores pronósticos de Palestino vs. Colo Colo, para que tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas.

Palestino y Colo Colo prometen goles en un duelo entre dos de los ataques más efectivos

En seis de los últimos ocho partidos de Palestino en el Campeonato Nacional, se cumplieron los mercados de “ambos equipos anotan” y “más de 2.5 goles”.

Esta misma tendencia se repitió en siete de los nueve encuentros más recientes de Colo Colo en el torneo, con ambos conjuntos marcando y al menos tres goles en el marcador.

Además, ambos equipos figuran entre los cinco máximos anotadores del certamen: el Cacique lidera este apartado con 50 tantos, mientras que el Tino suma 38.

Ambos equipos anotarán: Si + Total de goles: Más de 2.5 – 1.93 en 1xbet

Javier Correa encadena cuatro partidos consecutivos con goles en el Campeonato Nacional

Javier Correa marcó uno de los goles en la derrota del Cacique ante Coquimbo Unido. Fue su cuarta aparición consecutiva anotando en la liga, ya que también convirtió frente a O’Higgins y Universidad de Chile, además de firmar un doblete ante Audax Italiano.

El delantero suma 13 goles en 16 partidos disputados en el torneo, además de cinco asistencias. También sabe lo que es marcar ante Palestino: convirtió uno de los tantos en la victoria por 3-2 correspondiente a la fecha 28 del Campeonato Nacional 2024.

Anotará un gol en cualquier momento: Javier Correa – 2.25 en 1xbet

Los Árabes reciben goles temprano y el Albo suele golpear antes del descanso

En sus últimos cuatro partidos de liga y en ocho de los nueve más recientes, los Árabes recibieron al menos un gol durante el primer tiempo. Además, son el cuarto equipo con más tantos encajados en las primeras mitades, con 18.

Por su parte, el Albo anotó en el primer tiempo en seis de sus últimas ocho presentaciones como visitante en el torneo.

Total de goles de Colo Colo en la primera mitad: Más de 0.5 – 1.67 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Palestino vs Colo Colo Cuotas ofrecidas por 1xBet Palestino 3.26 1XBET Empate 3.50 1XBET Colo Colo 1.97 1XBET Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

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Historial de Palestino vs Colo Colo: últimos partidos