Pronósticos: Coquimbo Unido vs Unión La Calera
Este 24 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo Unido y Unión La Calera se enfrentarán en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile 2026.
En la ida, los Piratas se impusieron por 2-0 y tienen un pie entre los cuatro mejores de la competencia. Además, llegan tras conquistar la Copa de la Liga y encadenan cinco triunfos consecutivos. Los Cementeros, por su parte, vienen de ganar sus dos presentaciones más recientes en el Campeonato Nacional, pero, a falta de dos fechas, siguen en zona de descenso. El próximo fin de semana tendrán una verdadera final por la permanencia ante el colista, Universidad de Concepción.
En la previa de este partido, nuestro especialista te presenta los mejores pronósticos de Coquimbo Unido vs Unión La Calera, para que tengas en cuenta a la hora de realizar tus apuestas.
Coquimbo Unido llega encendido y La Calera con la mente en el descenso
Coquimbo Unido atraviesa un gran presente, con cinco triunfos consecutivos entre la Liga de Primera, la Copa Chile y la Copa de la Liga, competencia en la que levantó el trofeo tras imponerse por un contundente 3-0 sobre O’Higgins. El cuadro aurinegro registra ocho victorias en sus últimos nueve compromisos.
Unión La Calera suma dos triunfos consecutivos en el torneo que alimentan su ilusión de mantener la categoría, aunque todavía permanece en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones, con apenas dos jornadas por disputarse.
Además, el Pirata superó por 1-0 al elenco cementero el pasado 30 de octubre y, cinco días después, volvió a vencerlo en el partido de ida de esta competencia, por 2-0.
Resultado del partido: Coquimbo Unido – 1.66 en 1xbet
La tendencia entre Piratas y Cementeros: no marcan los dos
En cuatro de los últimos cinco partidos del Pirata y en los cuatro compromisos más recientes de los Cementeros, no anotaron ambos equipos. En este período están incluidos los dos enfrentamientos entre ambos.
A su vez, los dos duelos anteriores entre Coquimbo Unido y Unión La Calera, correspondientes a la Copa de la Liga, también finalizaron sin goles de ambos equipos.
Ambos equipos anotarán: No – 1.88 en 1xbet
Un duelo que promete más tensión que celebraciones
En tres de los últimos cinco partidos de los aurinegros, se registraron menos de tres goles. La tendencia es aún más marcada en el caso de los Cementeros: en ocho de sus últimos nueve encuentros, hubo dos tantos o menos.
Además, los cuatro enfrentamientos más recientes entre ambos también finalizaron con menos de tres anotaciones.
Total de goles: Menos de 2.5 – 1.88 en 1xbet
Cuotas: Coquimbo Unido vs Unión La Calera
Con distintos escenarios posibles, este encuentro también invita a combinar mercados para buscar cuotas más atractivas. ¿Sabes cómo funciona esta modalidad? En nuestra guía te explicamos qué es una apuesta triple, cómo se construye y qué debes tener en cuenta antes de reunir tres pronósticos en un mismo boleto.
Historial de Coquimbo Unido vs Unión La Calera: últimos partidos
- Unión La Calera 0-2 Coquimbo Unido (Copa Chile 2026)
- Coquimbo Unido 0-1 Unión La Calera (Copa de la Liga 2026)
- Unión La Calera 0-1 Coquimbo Unido (Copa de la Liga 2026)
- Unión La Calera 1-2 Coquimbo Unido (Campeonato Nacional 2026)
- Coquimbo Unido 2-0 Unión La Calera (Campeonato Nacional 2025)