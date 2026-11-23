RedGol trae los mejores pronósticos para apostar en Coquimbo Unido vs Unión La Calera, en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile.

Nuestros picks Pronósticos: Coquimbo Unido vs Unión La Calera Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico Resultado del partido: Coquimbo Unido Coquimbo Unido ganó ocho de sus últimos nueve partidos y llega con cinco triunfos consecutivos. Además, venció dos veces a La Calera durante los últimos enfrentamientos. 1xBet 1.66 Pronóstico Ambos equipos anotarán: No En cuatro de los últimos cinco partidos de Coquimbo y en los cuatro más recientes de La Calera no marcaron ambos. Además, sus últimos enfrentamientos también respaldan esta tendencia. 1xBet 1.88 Pronóstico Total de goles: Menos de 2.5 En tres de los últimos cinco partidos de Coquimbo hubo menos de tres goles, mientras que La Calera registró dos tantos o menos en ocho de sus nueve encuentros recientes. Sus últimos cuatro cruces también siguieron esta tendencia. 1xBet 1.88 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este 24 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo Unido y Unión La Calera se enfrentarán en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile 2026.

En la ida, los Piratas se impusieron por 2-0 y tienen un pie entre los cuatro mejores de la competencia. Además, llegan tras conquistar la Copa de la Liga y encadenan cinco triunfos consecutivos. Los Cementeros, por su parte, vienen de ganar sus dos presentaciones más recientes en el Campeonato Nacional, pero, a falta de dos fechas, siguen en zona de descenso. El próximo fin de semana tendrán una verdadera final por la permanencia ante el colista, Universidad de Concepción.

En la previa de este partido, nuestro especialista te presenta los mejores pronósticos de Coquimbo Unido vs Unión La Calera, para que tengas en cuenta a la hora de realizar tus apuestas.

Coquimbo Unido llega encendido y La Calera con la mente en el descenso

Coquimbo Unido atraviesa un gran presente, con cinco triunfos consecutivos entre la Liga de Primera, la Copa Chile y la Copa de la Liga, competencia en la que levantó el trofeo tras imponerse por un contundente 3-0 sobre O’Higgins. El cuadro aurinegro registra ocho victorias en sus últimos nueve compromisos.

Unión La Calera suma dos triunfos consecutivos en el torneo que alimentan su ilusión de mantener la categoría, aunque todavía permanece en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones, con apenas dos jornadas por disputarse.

Además, el Pirata superó por 1-0 al elenco cementero el pasado 30 de octubre y, cinco días después, volvió a vencerlo en el partido de ida de esta competencia, por 2-0.

Resultado del partido: Coquimbo Unido – 1.66 en 1xbet

La tendencia entre Piratas y Cementeros: no marcan los dos

En cuatro de los últimos cinco partidos del Pirata y en los cuatro compromisos más recientes de los Cementeros, no anotaron ambos equipos. En este período están incluidos los dos enfrentamientos entre ambos.

A su vez, los dos duelos anteriores entre Coquimbo Unido y Unión La Calera, correspondientes a la Copa de la Liga, también finalizaron sin goles de ambos equipos.

Ambos equipos anotarán: No – 1.88 en 1xbet

Un duelo que promete más tensión que celebraciones

En tres de los últimos cinco partidos de los aurinegros, se registraron menos de tres goles. La tendencia es aún más marcada en el caso de los Cementeros: en ocho de sus últimos nueve encuentros, hubo dos tantos o menos.

Además, los cuatro enfrentamientos más recientes entre ambos también finalizaron con menos de tres anotaciones.

Total de goles: Menos de 2.5 – 1.88 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Coquimbo Unido vs Unión La Calera Cuotas ofrecidas por 1xBet Coquimbo Unido 1.66 1xBet Empate 3.76 1xBet Unión La Calera 4.73 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Con distintos escenarios posibles, este encuentro también invita a combinar mercados para buscar cuotas más atractivas. ¿Sabes cómo funciona esta modalidad? En nuestra guía te explicamos qué es una apuesta triple, cómo se construye y qué debes tener en cuenta antes de reunir tres pronósticos en un mismo boleto.

Historial de Coquimbo Unido vs Unión La Calera: últimos partidos