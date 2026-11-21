Celestes y azules se ven las caras en El Teniente en un choque de realidades muy distintas en esta recta final del año.

La acción de esta fecha 28 de la Liga de Primera 2026 sigue con el choque entre O’Higgins y Universidad de Chile. El Teniente de Rancagua será el escenario de un partido de realidades muy diferentes, con dos clubes que pelean por objetivos muy diferentes en este cierre de año.

Mientras los rancagüinos se complicaron feo en la parte baja, estando apenas cuatro puntos arriba de los puestos de descenso, los azules quieren abrochar a la brevedad el Chile 2 de la próxima Copa Libertadores.

Por lo mismo el triunfo para ambos elencos es tan necesario como el agua en el desierto. Para O’Higgins sería un taque de oxigeno valioso y casi definitivo para escapar del descenso, mientras que para la U tres puntos se traducirán en escaparse varios cuerpos de la UC en la tabla.

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“Creemos que el partido lo tenemos que llevar a nuestro juego, a la forma de afrontar cada partido y sabemos lo que se juega el rival, que necesita un resultado, pero nosotros también. Tenemos que llevarlo a cabo como nosotros queremos jugar”, declaró Fernando Gago en la previa de este choque.

¿A qué hora juega O’Higgins vs Universidad de Chile?

Celestes y azules se verán las caras hoy sábado 21 de noviembre desde las 18:00 horas en el Estadio El Teniente. Este duelo será válido por la fecha 28 de la Liga de Primera 2026.

El Estadio El Teniente será el escenario de este choque entre O’Higgins y Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

¿Dónde ver EN VIVO y ONLINE a O’Higgins vs Universidad de Chile?

Este compromiso será transmitido por televisión en la señal de TNT SPORTS Premium. Por su parte para verlo de manera online y por streaming se podrá hacer a través de HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

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MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

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Transmisión MINUTO a MINUTO del partido: