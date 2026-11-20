Si bien el volante tiene la intención de seguir en el club, espera conversación tras el torneo y ver los objetivos para 2027.

Universidad de Chile trabaja en cerrar los objetivos de la presente temporada para saber si los azules volverán a la Copa Libertadores 2027, cuando se cumplen sus 100 años de existencia.

Pero hay un tema que todavía no pueden lograr en avance, que es con la renovación de Charles Aránguiz en los azules, quien continúa esperando por una decisión final.

Si bien se dijo que ya encaminó todo para un nuevo vínculo, Redgol pudo saber que todavía no está sobre la mesa un acuerdo para extender su estadía en los azules.

Charles Aránguiz tiene renovación automática, pero espera un nuevo acuerdo con la U. Foto: Andres Pina/Photosport

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Charles Aránguiz espera conversar tras cerrar la temporada

La renovación de Charles Aránguiz se instala como una difícil tarea inmediata para la nueva dirigencia del presidente Eduardo Álamos, porque con el correr de los días todavía no hay humo blanco.

Si bien el mandamás aseguró que le darán el tiempo necesario al volente para que sienta la confianza de conversar, de manera de poder llegar a un nuevo acuerdo, pese a que tiene renovación automática.

Dentro de este contexto se hizo correr la voz de que ya tenía todo en regla y que sólo falta la firma para poder celebrar la extensión, algo que, por el momento, está lejos de ocurrid.

Esto, porque Charles Aránguiz esperará el final de la temporada, con el panorama claro de lo que viene en 2027 para la U, además de tener las conversaciones necesarias con el plan que tiene el club para los 100 años.

Por ahora habrá que seguir esperando para asegurar al que tomará la jineta de capitán que dejará vacante Marcelo Díaz, pero que espera que todo sea conversado con tranquilidad.