Con los chilenos desde el banco de suplentes, los "xeneizes" volvieron a conquistar un torneo internacional y ya ganaron dos de los cuatro títulos que disputan este 2026.

No hay mal que dure 100 años. Una frase que la puede decir sin trastabillar Boca Juniors. El gigante argentino fue hasta el infierno de Barranquilla y se llevó una contundente victoria por 2-0 ante Atlético Mineiro para conquistar la edición 2026 de la Copa Sudamericana.

En el cuadro xeneize, los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón debieron ver desde el banco de suplentes como sellaron el triunfo gracias a los goles de Santiago Ascacíbar (16′) y el uruguayo Miguel Merentiel (48′). Cero oposición del cuadro brasileño.

Un logro que alcanza tintes históricos para Boca Juniors, pues lograron romper una maldición de 18 años sin ganar copas internacionales. La última vez que alzaron un trofeo a nivel Conmebol fue la Recopa Sudamericana 2008. Fue su sequía más grande de todos los tiempos.

Así las cosas, tanto Palacios como Alarcón consiguieron su segundo título con la camiseta azul y oro, con la chance de cerrar el 2026 con dos campeonatos más, pues están en los Playoffs del Torneo de Clausura y en la Final de Copa Argentina ante Platense, que se jugará en diciembre.

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Así fue el camino de Boca para ganar la Copa Sudamericana

El cuadro trasandino llegó a este final feliz luego de sufrir una de las humillaciones más grandes de su trayectoria, al quedar eliminado en fase de grupos de Copa Libertadores por primera vez en 34 años, por obra y gracia de Universidad Católica.

En los Playoffs de Sudamericana, Boca eliminó en dramática definición por penales a O’Higginsen Rancagua. A partir de ahí, su camino fue imparable. En octavos de final golearon a Recoleta de Paraguay. En cuartos superaron al São Paulo y Vasco da Gama, ambos brasileños.

Para completar la hazaña, los bosteros vencieron a su tercer equipo brasileño consecutivo como Atlético Mineiro. De esta forma, llegan a su 16° título continental y 19° a nivel internacional, a la altura de su gigantesca historia.

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En síntesis