Los azules sumaron en Rancagua tres puntos cruciales en su lucha por ser el Chile 2 de la próxima Copa Libertadores 2027.

Universidad de Chile dio un paso importantísimo en su lucha por ser el Chile 2 de la próxima Copa Libertadores. Los azules se sobrepusieron al hombre menos que tuvieron durante casi todo el segundo tiempo ante O’Higgins y terminaron ganando gracias a un golazo de Eduardo Vargas.

Con esta victoria el equipo de Fernando Gago se acomodó en el segundo lugar con 54 puntos y le sacó cinco cuerpos de ventaja a Católica, que juega mañana ante Colo Colo en el Estadio Monumental. Pase lo que pase en Pedrero, el bulla seguirá como sublíder en esta fecha 28.

Por otro lado el que quedó muy complicado con este resultado es O’Higgins. Tras esta derrota el equipo de Lucas Bovaglio se quedó en el puesto 12° con 31 puntos, apenas cuatro más que Unión La Calera, elenco que por ahora está bajando a la Primera B junto a Universidad de Concepción.

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Y ojo, que si el Campanil vence desde las 20:30 horas a Ñublense, los rancagüinos quedarán todavía más comprometidos en la lucha por no descender junto a Audax Italiano, Cobresal y los antes mencionados.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

El próximo partido de O’Higgins

Los rancagüinos volverán a la acción por la fecha 29 de la Liga de Primera 2026 ante Everton el domingo 29 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Sausalito.

El próximo partido de Universidad de Chile

Por su partes los azules jugarán por la fecha 29 del torneo ante Deportes Concepción el domingo 29 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Ester Roa.

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En síntesis