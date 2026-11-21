El alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica, aseguró que les planteó a los dirigentes esta iniciativa con el propósito de descentralizar la actividad.

En momentos donde la ANFP trabaja de forma híbrida, como consecuencia de la clausura de su sede por parte del municipio de Peñalolén, por una millonaria deuda de $172 millones de pesos, nace una alternativa para volver a tener oficinas propias.

Aunque claro, si la aceptan tendrán que irse de la Región Metropolitana, es que según reveló Radio Cooperativa, desde la zona austral de Chile hicieron un llamado público a la dirigencia que todavía preside Pablo Milad para que vean la propuesta.

La referencia es para Carlos Gatica, alcalde de la ciudad de Coyhaique, que en diálogo con la emisora afirmó que “si la ANFP está buscando un nuevo lugar, que mire hacia el sur. En Coyhaique estamos dispuestos a abrir las puertas y explorar todas las alternativas para que una institución de esta importancia pueda instalarse en nuestra región”.

Sobre las razones de esta postura, la autoridad expresa que “la descentralización no puede seguir siendo un discurso de buenas intenciones. Si queremos un Chile verdaderamente descentralizado, tenemos que atrevernos a sacar las grandes instituciones de Santiago“.

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Desde el Sur de Chile ofrecen a la ANFP trasladar su sede

Gatica siguió con su lógica al explicar este ofrecimiento y añadió que “durante décadas nos han dicho que las regiones tienen potencial, pero cuando llega el momento de tomar decisiones importantes, todo termina quedándose en Santiago. Queremos romper esa lógica“.

“Coyhaique tiene mucho que ofrecer y estamos dispuestos a sentarnos a conversar seriamente con la ANFP. ¿Por qué no pensar que desde la Patagonia también se puede dirigir el fútbol chileno?“, prosiguió el edil quien asegura que con esto “no estamos pidiendo un favor“.

“Estamos planteando que Chile tiene que empezar a mirar más allá de Santiago. Si de verdad creemos en la descentralización, llegó el momento de demostrarlo con decisiones concretas”, finalizó la autoridad comunal.

Hace tres semanas que a la ANFP le clausuraron su sede en Quilín (Photosport)

En síntesis