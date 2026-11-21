El equipo del entrenador chileno no pudo aguantar la victoria y terminó empatando ante el cuadro de Gabriel Suazo en La Liga.

Un emocionante clásico andaluz marcó la fecha 13 de la Liga de España, el cual recién se pudo definir en el final del encuentro, porque Sevilla le “robó” un empate a Real Betis en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

El equipo que contó con el chileno Gabriel Suazo como titular y capitán llevó el trámite del partido ante el elenco de Manuel Pellegrini, pero todo terminó con un emocionante 1-1 que se produjo en el final.

A pesar que el local hacía mejor las cosas, la apertura de la cuenta llegó a los 50 minutos, cuando un zurdazo débil de Antony rebotó y se clavó en el arco del elenco de Nervión.

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Sevilla le saca un triunfo del bolsillo a Betis en La Liga

Sevilla no se merecía por ningún motivo perder el partido y se fue encima en la búsqueda del empate. A los 82′ hubo una gran ocasión para el local, con un zurdazo del chileno Suazo que dio en el poste. Era el gol del ex Colo Colo.

La paridad llegó merecidamente en los 91′, pero por un grosero error del portero Álvaro Valles, que no pudo detener un zurdazo débil del defensor Kike Salas desde fuera del área.

Antony celebrando su gol ante Sevilla. Foto: Getty

Con el punto Real Betis queda en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 27 puntos, mientras que Sevilla se instala en la sexta plaza con 19.

En la próxima fecha el equipo del Ingeniero Pellegrini tiene que recibir a Rayo Vallecano, en tanto el de Suazo irá al País Vasco para medirse con Real Sociedad.

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La tabla de posiciones de La Liga de España