El entrenador chileno confirmó que el volante Dani Ceballos no podrá jugar este sábado ante Sevilla por La Liga.

Un partido clave enfrentará este sábado el entrenador chileno Manuel Pellegrini, porque Real Betis visita a Sevilla por la fecha 13 de La Liga de España.

El Ingeniero enfrentó a la prensa española en la antesala del derbi, justo cuando filtraron quiebre en el camarín del cuadro bético, situación que no abordó el estratega nacional.

Pellegrini fue consultado por el estado físico de varias figuras de su plantel, y no tuvo buenas noticias, ya que confirmó que el volante Dani Ceballos queda al margen para la visita al equipo de Gabriel Suazo.

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Manuel Pellegrini confirma la baja de Ceballos y habla del momento de Antony

Manuel Pellegrini confirmó que el ex volante de Real Madrid ni siquiera estará en la lista de citados de Betis, de cara al importante choque de este sábado contra Sevilla.

“Dani Ceballos no logró recuperarse de una molestias que ha arrastrado esta semana y no estará en la lista para el derbi. Quedan muchos partido por delante para que los pueda jugar”, sentenció el nacional.

Manuel Pellegrini piensa en el clásico sevillano. Foto: REUTERS/Albert Gea

Además, el Ingeniero fue consultado por el bajo momento que atraviesa el delantero brasileño Antony en la temporada, a quien respaldó y confía en que subirá su rendimiento.

“Antony no está pasando su mejor momento, pero trabaja mucho por el equipo y se esfuerza para poder concretar las jugadas. El derbi es buen momento para reivindicarse, pero tampoco puede definir nada”, cerró Manuel Pellegrini.

El clásico es fundamental para Real Betis, que por ahora marcha en el cuarto lugar de la tabla de posiciones en España, justo tras los 3 grandes del torneo ibérico.

En síntesis

Manuel Pellegrini enfrenta este sábado a Sevilla por la fecha 13 de La Liga .

enfrenta este sábado a por la fecha 13 de . Dani Ceballos quedó descartado por molestias físicas para el derbi ante Sevilla .

quedó descartado por molestias físicas para el derbi ante . Real Betis marcha cuarto en la tabla de posiciones de España antes del clásico.

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¿Cuándo y a qué hora se juega el clásico entre Sevilla y Real Betis por La Liga?

El derbi andaluz entre Sevilla y Real Betis se jugará este sábado 21 de noviembre, a partir de las 14:30 horas de Chile, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

La tabla de posiciones de La Liga de España