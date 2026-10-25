Real Betis se lleva un luchado punto de Balaídos y sigue en la parte alta de la tabla en La Liga

El equipo de Manuel Pellegrini fue hasta Galicia para sacarle una igualdad a Celta de Vigo y sigue luchando en todos los frentes.

La extenuante temporada de Real Betis no se detiene y este domingo volvió a la cancha, ahora en La Liga, donde tuvo una más que dura visita a Celta de Vigo en Balaídos.

El equipo de Manuel Pellegrini, que venía de vencer por 1-0 a Feyenoord en la Champions League, se tuvo que conformar con rescatar un empate 0-0 en su visita al cuadro gallego.

El Ingeniero hizo algunos cambios en relación al partido con los neerlandeses, pero mantuvo la base de la formación que jugó en el certamen continental y el cansancio se notó, ya que se terminaron contentando con la paridad.

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Real Betis sigue en la zona alta de La Liga

En el segundo tiempo el equipo del DT chileno se creó varias ocasiones de gol, pero el delantero irlandés Troy Parrott no estuvo fino y los verdes no pudieron anotar.

El eterno Iago Aspas tuvo un mano a mano a los 86 minutos y se pensaba que iba a abrir la cuenta, sin embargo, Gómez llegó con lo justo a cruzas y salvó el arco visitante.

Manuel Pellegrini durante el empate de Betis ante Celta. (Photo by Octavio Passos/Getty Images)

Real Betis se mantiene en la zona alta de la tabla de posiciones y con el empate llega a los 20 puntos, a 7 del líder Barcelona. Celta de Vigo, en tanto, queda noveno con 12.

El próximo partido del equipo de Manuel Pellegrini será este miércoles 28 de octubre, cuando se mida ante el modesto Navalcarnero por la Copa del Rey.

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La tabla de posiciones de La Liga