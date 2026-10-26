La ceremonia se realiza este lunes en Londres y contará con la presencia de Vozinha, arquero de Colo Colo, nominado a mejor arquero.

Llegó el momento de conocer a los mejores futbolistas de la última temporada. Este lunes se celebrará la gala del Balón de Oro 2026, ceremonia que reune a las principales figuras del fútbol mundial y que tendrá un representante del fútbol chileno.

Vozinha, arquero de Colo Colo y seleccionado de Cabo Verde, quien figura entre los candidatos al premio al mejor guardameta. El portero estará presente en el evento junto a Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, expectantes a quién se quedará con el máximo reconocimiento individual.

Finalmente Vozinha estará en Londres para su nominación en el Balón de Oro 2026.

¿Quiénes son los candidatos al Balón de Oro 2026?

La lista de nominados incluye a 30 futbolistas que aspiran a quedarse con el galardón de France Football, destacando figuras de distintas generaciones y clubes internacionales.

Estos son algunos de los candidatos mencionados en la previa:

Harry Kane

Lamine Yamal

Kylian Mbappé

Rodri

Khvicha Kvaratskhelia

Lionel Messi

Vozinha busca el premio al mejor arquero

El guardameta de Colo Colo también tendrá protagonismo en la gala, al competir por el reconocimiento al mejor portero. Sus rivales son Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Joan García, Gregor Kobel, Emiliano Martínez, Édouard Mendy, David Raya, Matvei Safonov y Unai Simón.

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¿Dónde ver EN VIVO la gala del Balón de Oro?

La ceremonia se realizará este lunes 26 de octubre, desde las 17:00 horas de Chile, en el London Palladium, Londres, Inglaterra.

Ojo, porque la gala no contará con una transmisión televisiva tradicional. Podrás ver la gala EN VIVO a través de DAZN, plataforma de streaming que emitirá el evento de manera gratuita.

En resumen