Los sabrosos detalles del viaje express de Vozinha al Balón de Oro: “Va a ser muy vertiginoso”

El portero de Colo Colo tendrá que hacerla cortita en el Estadio Santa Laura para llegar justo al vuelo que lo lleve a Europa. Incluso se habla que pasará directo a la ceremonia en el teatro London Palladium de Londres.

Horas de definición enfrentará Vozinha. El portero de 40 años tendrá un fin de semana de aquellos con un ojo puesto en la Liga de Primera y en el arco titular de Colo Colo, y otro mirando el reloj para llegar a la ceremonia del Balón de Oro.

En primera instancia, Fernando Ortiz reconoció que no era tema, y que hasta Josimar no tenía en sus planes el viaje a Europa. “Yo hablé con Josi en la semana, él está en las condiciones para competir con sus compañeros, me queda la tranquilidad de que está comprometido con estar en su club y hacer las cosas correctamente“, recalcó el “Tano”, por lo que todo apunta a que será titular ante Palestino este domingo 25 de octubre.

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Ahora el propio entrenador dejó abierta las puertas para que Vozinha viaje a la ceremonia. Decisión que finalmente tomó durante la jornada de este viernes, donde se decidió por ir en busca de la gloria y ese anhelado premio al mejor portero de la temporada.

Es que luego de una larga semana de incertidumbre por su asistencia a la premiación mundial, finalmente el portero decidió asistir al evento donde está nominado al premio Lev Yashin. Pero esto contemplará una agenda que no tiene margen de error, ni opción a demoras para llegar al inicio de la ceremonia que se realizará en el teatro London Palladium.

Los detalles del viaje de Vozinha: lo acompaña Mosa, una escala y directo al Balón de Oro

Según pudo averiguar Kenotrotamundos Skechers Fútbol, está todo listo ya para que el portero de Cabo Verde diga presente en la prestigiosa ceremonia que se realizará por primera vez en Londres.

“Está todo confirmado y lo tenemos ultraconfirmado. Vozinha viajará con Aníbal Mosa este domingo”, recalcó sobre el viaje de Vozinha. “Esto va a ser muy vertiginoso. Va a ser titular el domingo por Colo Colo. Y serán mínimo dos horas en el Estadio Santa Laura. En tanto el vuelo despega a las 21:05 horas”, agregó el comunicador a Redgol.

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Incluso no se descarta que se pidan escoltas para hacer más rápido su traslado hasta el aeropuerto. En especial si es sorteado para el doping tras el partido ante Palestino.

“Todo va a estar preparado, para que puedan llegar a tiempo. Están convencidos que lo van a lograr. Luego llegaron a Madrid y posteriormente a Heathrow. De inmediato asistirán a la ceremonia”, detalló.

Incluso por el poco margen en los horarios, todo indica que se van a bajar del avión y van directo a la ceremonia. “Van a llegar a Londres y de inmediato se van a la ceremonia. Por el tráfico no está claro si alcancen a ir al hotel”, recalcó el periodista internacional.