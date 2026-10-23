“Me quita el sueño”: La reflexión de Fernando Ortiz para duelo clave de Colo Colo ante Palestino

El “Tano” quiere cortar la mala racha de tres partidos sin saber de victorias frente a uno de los equipos que todavía no logra vencer.

Colo Colo visita a Palestino por la Liga de Primera este domingo 25 de octubre

Se acabó la eterna espera. Colo Colo vuelve a jugar por la Liga de Primera y retoma la competencia como puntero, pero ahora a solo nueve puntos de distancia con Universidad de Chile. Lo que obliga a los albos a volver a ganar para no dejar escapar el campeonato.

Tarea que enfrenta Fernando Ortiz en medio de los rumores de su renovación. Lo que el trasandino abordó de particular forma a horas del puntapié frente a Palestino en el Estadio Santa Laura.

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“El día que me siente, lo hablaré con el presidente (sobre su renovación). Hoy no es algo de lo que me tenga que preocupar. Palestino, eso me quita el sueño”, se sinceró el “Tano”.

Es que el mes de octubre ha sido para el terror para el “Tano”. La caída por 5-2 ante Coquimbo Unido sacó a relucir las graves falencias defensivas y la falta de fútbol del equipo por las paras por fecha FIFA y la fallida realización de la Copa de la Liga.

Colo Colo obligado a ganar ante Palestino

Para peor, en los últimos tres partidos solo ha sumado dos unidades y la distancia con Universidad de Chile está a 9 puntos. Y ahora aparece Palestino que quiere adelantar Halloween para los albos.

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“Todos los aspectos debemos arreglar. No hicimos un buen partido, el resultado está a la vista. Ahora enfrentamos a un gran equipo. El cambio de técnico le dio una idea muy particular”, reconoció Ortiz.

Pero la guinda de la torta es que a Palestino aún no le logra ganar. En el único enfrentamiento hasta ahora, cayó 1-0 justamente el pasado 19 de abril. Por lo que ya le arruinó el festejo del cumpleaños a Colo Colo y no quieren sufrir nuevamente ese papelón.

“Habrá que tener los recaudos necesarios, nosotros debemos cambiar la imagen de lo que fue contra Coquimbo y esperamos hacer un buen partido en Santa Laura”, se juramentó el “Tano” que no quiere más malos ratos en este mes.