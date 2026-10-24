El King sigue molesto con la dirigencia alba, donde una nueva información dio a conocer que le proponen mucho menos dinero del pensado inicialmente para la firma.

Arturo Vidal y su continuidad en Colo Colo han sido tema en las últimas semanas. El King ha evidenciado su molestia por la demora en Blanco y Negro para conversar sobre su continuidad, donde recalcaron que eso lo verán a fin de año.

Sin embargo, hubo actualización del caso y el periodista Coke Hevia dio nuevos antecedentes que alejarían al capitán albo de seguir en el club. Durante su espacio en Pauta de Juego, el comunicador tiró la bombita.

“La última información que tengo, contrastada, es que a Vidal la primera oferta es un 70% menos (de salario)”, lanzó el hombre de Radio Pauta. Es ahí donde el panel avisó que el King y Aníbal Mosa siguen distanciados por la polémica.

Los diálogos en Colo Colo y la reacción de Vidal

El periodista Coke Hevia siguió con su información sobre la oferta para renovar a Arturo Vidal, quien termina contrato a fin de año en el Cacique. El comunicador dijo que la última postura de Blanco y Negro es de bajarle un 70% el actual sueldo al jugador.

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“Cuando digo información contrastada, es que le pregunté a colegas que cubren Colo Colo y también me dicen que sí. Se lo comunicaron no sé si a él (Vidal) o su representante… La relación con Mosa no está rota, pero ya no es lo mismo”, aseguró.

Hace unos días atrás, Arturo Vidal le puso punto final a la discusión y habló de cómo se toma la tardanza en estampar la firma en los albos. Sobre la polémica, dijo que “es un tema que no quiero hablar, no está por ahora en mi cabeza“.

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“Solo pienso en levantar la 35 y trabajar. Un jugador que lo hace bien y está en un ranking tan importante, llega sola la renovación, sino, veré qué pasa”, cerró el capitán del equipo de Macul.