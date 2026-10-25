Si bien resta conocer el martes qué ocurrirá con el "escritoriazo", desde Quilín ya anunciaron cómo se disputará la última jornada de la Liga de Ascenso.

Nada está definido en la Primera B. No sólo por los resultados que se dieron en la penúltima fecha, sino también por el anuncio desde la ANFP que este martes 27 de octubre resolverán las denuncias en contra de San Marcos de Arica y Puerto Montt.

Mientras aquello está “en veremos”, desde Quilín trabajaron con antelación y a través de sus canales oficiales dieron a conocer la programación de la 30° y última jornada del Ascenso, que puede definir al campeón, los clasificados a Liguilla y el descendido.

Coincidencia o no, San Marcos y Puerto Montt serán “jueces” de la disputa por el título de Primera B. Pues enfrentarán a San Luis de Quillota, en el caso del Santo como local, y a Cobreloa, por parte de los salmoneros en Calama. Para estos encuentros ya hay fecha.

ver también Tabla de la Primera B: San Luis y Cobreloa definirán al campeón en la última fecha

ANFP oficializa “Sábado Gigante” en Primera B

De los ocho encuentros que componen la jornada 30 en Liga de Ascenso, cinco se disputarán este sábado 31 de octubre, aunque de ellos, sólo cuatro traerán consecuencias para la definición, ya sea por el campeonato o por la permanencia.

Ese día, a las 12:30 horas, se jugarán los dos duelos para evitar el descenso. En la Región de O’Higgins será la “final mundial” entre Santa Cruz y Rangers; mientras que el tercero en discordia, Unión San Felipe, será local ante Unión Española.

Mientras que a las 17:30 horas de esa jornada, se definirá al campeón de Primera B con los duelos entre Cobreloa y Puerto Montt en el Zorros del Desierto de Calama, además del de San Marcos con San Luis en el Carlos Dittborn de Arica.

Así se jugará la jornada 30 en Liga de Ascenso

VIERNES 30 DE OCTUBRE

Curicó Unido vs. Deportes Temuco / 21:15 horas / Estadio Bicentenario La Granja

SÁBADO 31 DE OCTUBRE

Unión San Felipe vs. Unión Española / 12:30 horas / Estadio Municipal de San Felipe

Deportes Santa Cruz vs. Rangers / 12:30 horas / Estadio Joaquín Muñoz García

Magallanes vs. Antofagasta / 15:00 horas / Estadio Municipal de San Bernardo

San Marcos de Arica vs. San Luis de Quillota / 17:30 horas / Estadio Carlos Dittborn

Cobreloa vs. Puerto Montt / 17:30 horas / Estadio Zorros del Desierto de Calama

DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE

Santiago Wanderers vs. Deportes Copiapó / 12:30 horas / Estadio Elías Figueroa de Valparaíso

Recoleta vs. Iquique / 15:00 horas / Estadio Municipal Leonel Sánchez

¿Cómo está la Tabla de Posiciones?