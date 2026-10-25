Este sábado 31 de octubre se jugará la última fecha del Ascenso, donde los dos cuadros tienen chances de subir. Si no hay diferencias, hay una opción para definir todo.

El escenario ideal para los fanáticos del fútbol chileno. Cobreloa y San Luis de Quillota llegan a la última fecha de la Primera B igualados en puntos en el primer puesto con 54 puntos. Así las cosas, este sábado 31 de octubre podemos tener un nuevo campeón.

Mientras los loínos recibirán a Puerto Montt en Calama, los canarios visitarán a San Marcos de Arica. Cualquiera de los dos que obtenga un resultado diferente del otro, será suficiente para conseguir en ascenso directo a Liga de Primera 2027.

Pero, ¿y si ambos tienen el mismo resultado? Pase lo que pase la Primera B debe definir a la brevedad a su campeón, por lo tanto habrá que revisar las bases del torneo, en la ANFP, para encontrar una respuesta a una definición en caso de haber igualdad de puntos.

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Así se define al campeón de Primera B si hay igualdad de puntos

Si llegado el caso, los dos líderes del torneo ganan, empatan o pierden sus respectivos duelos, lo que debe ocurrir es que el directorio que preside Pablo Milad deberá programar un duelo único en cancha neutral para dirimir al campeón.

La ANFP, con la asesoría de la Gerencia de Ligas Profesionales, deberán definir, en un plazo de 72 horas, el día, el horario y el estadio donde se deba disputar la definición de Primera B entre Cobreloa y San Luis. Recién tras este duelo comenzará a disputarse la liguilla.

Por lo tanto, pese a que la diferencia de gol favorece a los Zorros del Desierto por +22 contra +14, no corre para dirimir al campeón. Algo que sí ocurrirá, por ejemplo, con los equipos que pelean por entrar a la postemporada y por la permanencia en la categoría.

¿Cuándo se juegan estos duelos?

Por la jornada 30 en Primera B, Cobreloa recibirá a Puerto Montt en el Estadio Zorros del Desierto de Calama, mientras que San Luis de Quillota visitará a San Marcos en el Carlos Dittborn de Arica. Ambos cotejos se jugarán el sábado 31 de octubre a las 17:30 horas.

En síntesis