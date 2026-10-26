“Depende de nosotros, pero…”: La curiosa reflexión de Cobreloa a la espera de los escritoriazos en la Primera B

El elenco de Mario Salas superó por 1-0 a Rangers y trepó a la parte alta de la Liga de Ascenso Caixun. El tema es que ahora debe estar atento a la decisión en tribunales.

Cobreloa logró el batacazo en la Primera B. En la fecha 29°, el elenco dirigido por Mario Salas no perdonó y en la visita al Estadio Fiscal de Talca superó por la cuenta mínima a Rangers con golazo de Gustavo Gotti.

Resultado que se celebró el doble ya que San Luis de Quillota empató con Deportes Recoleta. Por lo que ahora igualan en el primer lugar con 54 unidades, pero por diferencia de gol, los mineros son los líderes.

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Resultado que destacó justamente el ariete trasandino que se transformó en héroe con el golazo ante Fabián Cerda en el último suspiro. Es que, en el cierre del partido sacó a relucir su jerarquía y con potente remate al ángulo puso el 1-0 definitivo.

“Se ha trabajado muy bien durante todo el año. Llegó Mario con mucha energía y con su cuerpo técnico con empuje nos obligó en el buen sentido a buscar, y buscar. Eso se está viendo en la cancha. Se han conseguido victorias y eso es lo que buscábamos”, recalcó el delantero a En la Línea Deportes.

¿Y los escritoriazos? Cobreloa se prepara para definición de Tribunal

El tema es que la definición de la Primera B puede sufrir varios cambios. Esto debido a los escritoriazos que están en disputa. Lo que puede afectar a Deportes Puerto Montt y San Marcos de Arica.

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De concretarse, incluso podría modificar la tabla del ascenso. Sin embargo, en el plantel están mentalizados solo en lo que ocurre dentro de la cancha. Por lo que recalcaron que ni miran de reojo lo que ocurra este martes en la ANFP.

“Es lo más lindo cuando depende de uno. Habíamos venido con esa sensación que necesitábamos un resultado. Ahora se dio y dependemos de nosotros. Tenemos un partido durísimo con Puerto Montt para conseguir los puntos en casa. Y si tenemos que seguir peleando, seguiremos peleando”, enfatizó Gustavo Gotti.