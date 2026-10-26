Tanto en la lucha por el título como en un posible defenso o desafiliación, el torneo se define en gran parte en el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

El escándalo del fin de semana corrió por parte de la Primera B, donde a horas de un duelo donde pudo coronarse campeón, San Luis de Quillota recibió un mazazo. Todo gracias al infaltable escritoriazo del fútbol chileno.

San Marcos de Arica y Deportes Puerto Montt fueron denunciados por presuntas irregularidades financieras, por lo que la ANFP decidió no premiar en cancha a los canarios en caso de ser campeones. Posteriomente, Cobreloa les aguó la fiesta y ganó su partido, por lo que de todas maneras no hubo campeón.

Con miras a la electrizante última fecha del torneo, quillotanos y loínos llegan igualdos en la cima. Sin embargo, en caso de que haya desafiliación a San Marcos o Puerto Montt, la tabla sufriría un vuelco y Cobreloa saldría ganando con los puntos (3-0 ganarían todos sus duelos vs los equipos denunciados).

Fecha lista para el veredicto en Primera B

El Tribunal de Disciplina de la ANFP definirá la noche de este martes 27 de octubre los fallos por las denuncias contra San Marcos de Arica y Deportes Puerto Montt. San Luis de Quillota y Cobreloa también miran de reojo esos posibles descensos que afectarían la lucha por el título.

Foto: San Marcos.

En lo deportivo, los ariqueños se clasificaron a la liguilla del ascenso y juegan precisamente ante San Luis en la ultima fecha. Por su parte, los delfines deben vencer a Cobreloa y esperar resultados para clasificar.

Humberto Suazo alzó la voz en San Luis y evidenció su malestar por el escritoriazo que tumbó a su equipo previo al empate con Recoleta. Chupete dijo que “todos saben que para nosotros era una vergüenza lo que está sucediendo”.

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“Ya está, creo que estamos enfocados en pelear por el campeonato y vamos a pelear hasta el último… Quiero mucho a mis jugadores. Creo que me emociona su forma de jugar. Me siento muy representado”, cerró.

Tabla de Primera B: