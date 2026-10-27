Tras una amplia ventaja meses atrás, ahora solo siete puntos separan a ambos equipos. Restan cinco fechas para que termine la Liga de Primera.

Colo Colo igualó con Palestino 1-1 y U de Chile aprovechó de descontar más puntos en la lucha por el título, tras vencer 4-1 a Everton. Ahí aparecieron los fantasmas de una remontada histórica de la U contra los albos, lo que alertó a su presidente.

Es que Aníbal Mosa aprovecho su comentado viaje a la premiación del Balón de Oro, con Vozinha, donde también se dio el tiempo de hablar de la actualidad deportiva del Cacique. Ahí le mandó directo recado al plantel tras los últimos resultados.

“El título hay que ganarlo, no se nos puede ir de las manos. El título se queda en casa”, dijo el mandamás de Blanco y Negro, en diálogo con Cooperativa. Pero no solo de eso habló, sino que repasó toda la actualidad alba y del fútbol chileno.

Aníbal Mosa y las elecciones de la ANFP

Aníbal Mosa también ha hecho noticia en las últimas jornadas por su irrupción en lo que serán las elecciones de la ANFP. Junto a César Villegas formó un bloque con miras también a la separación del organismo con la Federación de Fútbol de Chile.

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“Hay que mirarlo como proyecto país o estaremos dando bote de nuevo y no iremos al próximo Mundial… Ofrecí ser mediador para una lista de unidad, hay 10 clubes indecisos”, dijo a la citada fuente.

En relación a la Federación, Mosa se subió al carro del nombre del momento que suena en dicho cargo. Para el timonel de Blanco y Negro, “Marcelo Salas es un buen candidato a la Federación”.

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Finalmente, el hombre que posó para los flashes en la Gala del Balón de Oro le metió presión a Fernando Ortiz. Ahí aseguró que “la continuidad de Vozinha será decisión del técnico. Al hombre le cambió la vida”.