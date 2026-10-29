Los albos llegaron a un acuerdo con uno de sus canteranos para tenerlo asegurado en el plantel por toda la próxima temporada.

Pese a que el año todavía no termina, en Colo Colo dieron un paso importante pensando en la conformación del plantel 2027, donde es casi un hecho que van a jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Y es que el mantener la base del plantel que está a solo tres victorias de consagrarse campeón es clave para los albos. Por lo mismo, en la dirigencia de Blanco y Negro se la jugaron por renovar a uno de sus titulares.

Hablamos de Diego Ulloa, jugador de 23 años que en este 2026 ha jugado como lateral/volante por la izquierda y que en algunos partidos incluso ha llevado la jineta de capitán.

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Colo Colo renueva a Diego Ulloa por todo el 2027

De acuerdo a información entregada en ADN Radio, el defensor de los albos terminaba su contrato en junio del próximo año. No obstante, en la dirigencia de Blanco y Negro se movieron con rapidez para extender su vínculo por un semestre más, hasta diciembre del 2027.

Cabe recordar que Diego Ulloa se dio una vuelta bastante larga antes de consagrarse como jugador titular en el Cacique. En el pasado el canterano tuvo que sumar experiencia en el profesionalismo a préstamo en Deportes La Serena, Barnechea y Unión La Calera.

Diego Ulloa ha llegado a ser capitán de Colo Colo en esta temporada 2026. | Foto: Photosport.

En esta temporada el defensor ha jugado un total de 29 partidos, siendo 22 por la Liga de Primera, cuatro en Copa Chile y tres en Copa de la Liga. Suma una asistencia y dos tarjetas amarillas en 2377 minutos de acción.

Luego de ser titular en casi todo el año, el pasado domingo ante Palestino no fue ni a la banca. En su lugar ingresó Gedeón Díaz y luego en el complementó Erick Wiemberg, quien iría de titular este viernes ante Universidad de Concepción en el Monumental.

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En síntesis