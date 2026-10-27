El presidente de Blanco y Negro describió el drástico cambio de vida que ha tenido el portero caboverdiano de 40 años entre el Mundial y su fichaje en el Cacique, aunque dejó en una incógnita la continuidad para 2027.

Aníbal Mosa saca cuentas alegres por el viaje que tuvo junto a Vozinha para asistir a la ceremonia del Balón de Oro, donde llegó con un traje donde resaltaba una piocha de la insignia de Colo Colo. Desde Londres, el presidente de Blanco y Negro atendió un llamado de Cooperativa Deportes.

Y habló largo y tendido de varios temas. Entre ellos, de lo que significa tener al portero mundialista con Cabo Verde en el plantel del Cacique. “Como dicen los españoles, para hacer tortilla hay que romper huevos. Fue sumamente positivo”, aseguró Mosa en dicho espacio.

“Muchos pensaron que lo traíamos por un tema de marketing, que obviamente tiene ese tema colateral. Pero contra Palestino demostró que es un portero de calidad y de selección. Me siento orgulloso de haber tomado esa decisión”, afirmó el dirigente puertomontino de origen sirio.

Vozinha en su presentación oficial como golero de Colo Colo, donde ha jugado cuatro partidos. (Diego Martin/Photosport).

Está muy satisfecho por habérsela jugado para cerrar el fichaje del golero de 40 años. Aunque no se animó a garantizar que el futuro del arco albo tendrá a Vozinha. “Esa decisión debe tomarla el técnico”, respondió el empresario muy convencido.

“Yo soy sumamente respetuoso de las decisiones técnicas, más allá de que sea presidente. Ese tipo de cosas se las dejo al técnico”, manifestó Aníbal Mosa. El punto es que ni siquiera Fernando Ortiz está confirmado como entrenador para la temporada venidera. Sabido es que todavía no negocia su renovación de contrato.

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Mosa describe el drástico cambio de vida de Vozinha tras su fichaje en Colo Colo

Aníbal Mosa sabe que la experiencia del Mundial le cambió mucho la vida a Vozinha, pero ha sido testigo de que también ocurrió algo así con su estadía en Colo Colo. De hecho, lo expresó de manera muy elocuente. Y fiel a su estilo coloquial.

“Le cambió la vida al hombre. Más allá, después de su actuación en el Mundial y pasar de tener 20 mil seguidores a 30 millones. Esa etapa lo golpeó. Pero cuando llega a Chile y ve esta exposición, él sintió que había un país revolucionado. Eso de cierta manera lo ha conmovido”, dijo el mandamás de Blanco y Negro.

Vozinha fue figura en Colo Colo para sostener el empate vs Palestino. (Felipe ZancaPhotosport).

Eso, según Mosa, ha sido valioso para el golero africano de 40 años. “También ha generado una adhesión muy grande hacia nuestra institución. En las concentraciones, llegan los hinchas al hotelazo y ve toda la movilización que tiene Colo Colo”, expuso el dirigente.

“Siente una responsabilidad muy grande y está sumamente agradecido. Le cambió textualmente la vida. La gente le gritaba en la alfombra roja, le pedían autógrafos, después nos codeamos con la creme de la creme de entrenadores y jugadores”, repasó Mosa sobre la participación en la gala del Balón de Oro.

Vozinha en acción ante Palestino. (Diego Martin/Photosport).

Y cerró esta declaración. “Se dio cuenta que el Mundial y estar en Colo Colo le generó responsabilidad hacia los hinchas. Es un desafío muy importante para él”, sentenció Aníbal Mosa, quien todavía tiene una incógnita la continuidad de Vozinha para el año entrante. El tiempo, como casi siempre, tendrá la respuesta…

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