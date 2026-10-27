Más de 13,2 millones de reproducciones: El curioso viral que protagonizó Vozinha en el Balón de Oro

El portero de Colo Colo se sumó al registró de la creadora de contenido Celine Dept. “Conocí a la leyenda del Mundial”, reconoció.

Vozinha se transformó en una de las máximas figuras en la premiación del Balón de Oro. Pese a terminar sexto en la tabla general del premio Lev Yashin, el portero de Colo Colo fue uno de los más solicitados en la ceremonia que se realizó en Teatro London Palladium.

El portero fue uno de los grandes atractivos y los fanáticos hicieron todo lo posible por tener un autógrafo tras la gran campaña que realizó con Cabo Verde en el Mundial.

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Gran rendimiento que finalmente lo dejó entre los diez mejores de la temporada y superó a jugadores como Joan García, Yassine Bounou, Edouard Mendy y Gregor Kobel.

Por lo mismo, la creadora de contenido Celine Dept le pidió al portero de Colo Colo sumarse a un particular viral en el que el objetivo era hacer sonar las manos al momento de saludarse. El registro solo en Tiktok sumó más de 13,2 millones de visualizaciones.

Pero la influencer belga además destacó la actitud y buena onda de Vozinha, para sumarse al desafío mientras que otros decidieron pasar de largo. “Aquí conocí a la leyenda de la Copa Mundial”, recalcó la influencer del fútbol.

Vozinha se hizo viral en el Balón de Oro

El regreso de Vozinha a Chile: ¿Juega el viernes?

Tras finalizar la premiación del Balón de Oro, Vozinha tendrá unas horas de descanso para iniciar su viaje de retorno a Chile. Según se comentó, el portero de Cabo Verde viaja está misma noche del día lunes para regresar al país.

En Colo Colo calculan que a eso de las 20:00 horas del martes 27 de octubre ya estará en suelo nacional. Por lo que podrá decir presente en los próximos entrenamientos de cara al partido clave de este viernes ante Universidad de Concepción.

Colo Colo recibe al “Campanil” en el Estadio el 30 de octubre a las 19:00 horas. Partido donde se hace obligación sumar para volver a estirar la distancia con Universidad de Chile, que ahora está solo a siete unidades.