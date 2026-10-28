El controvertido dirigente de Universidad de Chile seguirá trabajando en la sociedad anónima a pesar de los cambios que se avecinan.

Universidad de Chile atraviesa un gran momento deportivo, de hecho, es por lejos el mejor equipo de la segunda rueda y se metió de lleno en la lucha por el título de la Liga de Primera.

Los azules bajo la tutela del entrenador Fernando Gago, están a solo 7 puntos del líder Colo Colo, y remontaron 9, ya que los albos alcanzaron a llevarle 16 unidades de distancia.

La situación en la cancha dista mucho de lo que ocurre en la dirigencia de Azul Azul, de hecho, el ex presidente del directorio del club, Michael Clark, está preso por fraude en la compra de acciones del conjunto laico.

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Cristián Aubert no se mueve de Azul Azul

Azul Azul vive una etapa de renovación, de hecho, el liquidador de la concesionaria, Eduardo Godoy, informó el cambio de directorio de la empresa, el que se hará efectivo el 13 de noviembre.

Uno de los miembros de la mesa es Cristián Aubert, uno de los más criticados por su cercanía con Clark, quien según informó Emisora Bullanguera seguirá trabajando en Azul Azul.

“Si bien dejará su sillón en el directorio, también es director del área de marketing, por lo que seguirá cumpliendo su trabajo“, explica el citado medio.

Cristián Aubert no se mueve de la U.

“Otro aspecto será la empresa de aseo que presta servicios a Azul Azul, donde está la familia del mencionado director (Aubert), que, de alguna forma u otra, lo mantiene firme en la U, a menos que el liquidador diga otra cosa en las próxima semanas”, cerró Emisora Bullanguera.

De esta forma, Cristián Aubert seguirá ligado a Universidad de Chile, mediante sus negocios con Azul Azul.

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¿Cuándo y a qué hora es el clásico entre Universidad Católica y Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El Clásico Universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile se jugará este domingo 1 de noviembre, a partir de las 15:15 horas, en el estadio Claro Arena.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera