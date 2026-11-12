El dirigente saldrá del directorio pero continúa, por mientras, en su cargo de gerente, lo que genera ruidos en la nueva mesa de mando.

Universidad de Chile tendrá un nuevo directorio desde el viernes, cuando la junta de accionistas reestructure la mesa mayor de la concesionara Azul Azul, tras la revocación del liquidador Eduardo Godoy.

En ese sentido, se espera que dentro de las próximas horas se confirmen los nuevos nombres que estarán a la cabeza de la U, en un proceso que tendrá que tener definiciones inmediatas.

Esto, porque hay, por ejemplo, uno de los directores de salida, que también cumple un cargo ejecutivo como gerente de marketing, por lo que podría mantenerse: Cristián Aubert.

Aubert quedó como gerente general, por lo que, pese a su salida del directorio, continuará en la operativa del club. Foto: U de Chile.

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El cargo de Aubert en manos del nuevo directorio de la U

Fue el propio Eduardo Godoy quien conversó con radio ADN, donde hizo conocer su molesta por la situación de Aubert en la U, donde más allá de salir del directorio, los nuevos dirigentes tendrán que tomar definiciones con su nombre.

“A nosotros nos incomoda, desde el punto de vista corporativo, no es correcto que un director asuma labores de asesor, porque quién controla a ese asesor. No es la mejor práctica corporativa en una sociedad anónima“, explicó Godoy.

Por lo mismo, asegura que su estancia en la interna de la U dependerá netamente de las nuevas autoridades, al igual que los otros cargos de gerencia que hay en la operativa de la institución.

“Ahora va a dejar de ser director y el nuevo directorio va a poder analizar y evaluar si es que su aporte, a través de esas asesorías, es valioso o no es valioso y tendrá la facultad y autonomía para resolver esta situación”, finaliza.