La prorrectora de la Casa de Estudios, Dorotea Pérez, acusó un grave incumplimiento del convenio institucional de 2008 por el nuevo main sponsor para la temporada 2027.

Un nuevo cortocircuito se produjo entre la Universidad de Chile y la concesionaria Azul Azul, que vuelve a poner en tela de juicio el acuerdo que en 2008 firmaron ambas partes para la administración del club de fútbol profesional.

Es que el nuevo y millonario contrato publicitario que firmó la regencia laica con la casa de apuestas 1xBet por un monto de US$8.8 millones de dólares hasta diciembre del 2028, generó la inmediata reacción de la prorrectora de la casa de estudios, Dorotea López.

Según publica el diario La Tercera, la Universidad de Chile reclamó por el hecho que la actual directiva de Azul Azul, que lidera Cecilia Pérez aprobara este convenio, pues “va en contra de los valores que promocionan y rompen el acuerdo que firmaron ambas partes el 18 de agosto de 2008″.

“Solicito que cualquier decisión sobre esta materia se informe previamente a la universidad y que se remitan todos los antecedentes pertinentes para su análisis (…) de ser efectivo tales hechos, la concesionaria incurriría nuevamente en un incumplimiento grave de sus obligaciones“, agrega.

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U de Chile amenaza a Azul Azul por nuevo contrato publicitario

Desde la concesionaria defendieron a capa y espada el acuerdo. El director y abogado José Ramón Correa no sólo le bajó el perfil a la postura de la casa de estudios, además afirmó que esto demuestra que la dirigencia de Cecilia Pérez trabaja hasta el último minuto.

“Independientemente de los pareceres, que son todos súper legítimos, el deber de los directores es velar por el patrimonio de la sociedad y tener los recursos necesarios para poder enfrentar el 2027. Son contratos que no son de largo plazo y que siempre está la posibilidad de evaluarlos con el correr del tiempo”, afirmó el dirigente de Azul Azul.

Dorotea López, prorrectora de la casa de estudios (Universidad de Chile)

En síntesis