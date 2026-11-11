El Romántico Viajero está cerca de cerrar al próximo auspiciador del club pese al delicado presente que viven.

Universidad de Chile tiene un cierre de año muy ajetreado, no solo en la cancha, sino que también en lo institucional. Una de las claves, es asegurar auspiciador para el 2027.

El Romántico Viajero sigue acomodándose a los problemas generados por el Caso Sartor, los cuales derivarán en la venta del 63% de las acciones de Azul Azul, las cuales pertenecen a Tactical Sports. Mientras eso sucede, hay que planificar la siguiente temporada deportiva.

El nuevo sponsor de U. de Chile

Francisco Aylwin es uno de los directores del bloque de Michael Clark, por lo que probablemente dejará su cargo en las elecciones que se realizarán el próximo viernes 13 de diciembre. De todos modos, saca pecho con la pega que han hecho en el último tiempo.

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“La U va a terminar el año con números azules, por cuarto año consecutivo. Esto no es una cosa muy habitual en el fútbol chileno y en el fútbol mundial“, indicó Aylwin en Radio ADN. Además también valoró el buen presente de los dirigidos por Fernando Gago.

“Podemos clasificar a la Copa Libertadores como Chile 2, por lo tanto, veo un futuro auspicioso. Estoy mandando un mensaje a los que quieran comprar el paquete accionario: la U es un buen negocio“, remarcó el director de Azul Azul.

U. de Chile puede cerrar de buena manera el 2026. Imagen: Photosport

Universidad de Chile actualmente es auspiciada por JugaBet. Hace algún tiempo se habló de un acuerdo con Betano, el cual finalmente se cayó. Sin embargo, Francisco Aylwin asegura que están cerca de cerrar un acuerdo muy provechoso para el club.

“Tenemos conversaciones avanzadas con un sponsor y, si resulta, será el sponsor más importante en la historia de la U en cuanto a montos“, cerró el director de Azul Azul.