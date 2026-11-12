Aprueban los dos fichajes “tipo Pablo Solari” que tiene en la mira Colo Colo: “Apuesta a futuro”

En el estadio Monumental ya están analizando las posibles incorporaciones de cara a la dura temporada 2027.

Colo Colo logró el gran objetivo que se planteó para la temporada 2026 y se coronó campeón de la Liga de Primera, situación que se zanjó el pasado domingo con la victoria por 2-1 sobre Ñublense en Chillán.

Los albos alcanzaron el título con tres fechas de anticipación al cierre del torneo, por lo que sus dirigentes tendrán tiempo de sobra para planificar la temporada 2027.

Colo Colo tendrá que reforzarse en todas sus líneas, ya que tendrá mucha competencia en el año venidero, con el regreso a la Copa Libertadores y los cuatro torneos que disputará en el país (Supercopa, Liga, Copa de la Liga y Copa Chile).

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Colo Colo mira a dos figuras juveniles de Santiago Wanderers como fichajes

El scouting de Colo Colo está mirando jugadores experimentados y también de proyección. En el segundo ítem destacan Cristóbal Ponce y Vicente Vargas, figuras de Santiago Wanderers campeón de la Libertadores Sub 20, quienes están en la carpeta alba y podrían llegar como alguna vez lo hizo el argentino Pablo Solari.

Para hablar de Ponce y Vargas en RedGol llamamos a Juan Carlos Letelier, ex delantero formado en el cuadro Caturro, quien piensa que el volante ofensivo y el extremo pueden ser una buena opción para el campeón chileno.

“Hoy en día, los clubes buscan precisamente eso: tener una buena división de menores, tanto como una forma de inversión como para nutrir al propio equipo. Si Wanderers vende jugadores en este momento, será principalmente gracias a la inversión previa que realizó, lo que hoy le permite generar ingresos”, dijo el mundialista en España 1982.

Cristóbal Ponce es parte del plantel adulto de Wanderers. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

“Colo Colo persigue el mismo objetivo, ya que proyecta que estos futbolistas puedan ser vendidos al extranjero en el futuro, asegurando así un capital para más adelante. Este es el propósito compartido por todos los equipos”, agregó.

Por último, Letelier indicó que “ante esta oportunidad, Colo Colo busca concretar una buena inversión para asegurar una base a futuro, siempre y cuando estos jugadores logren rendir a la altura de las exigencias del club“.

Cristóbal Ponce y Vicente Vargas ahora son parte del equipo profesional de Wanderers, que buscará el ascenso a la Liga de Primera a través de la liguilla de la Primera B.

En síntesis

Colo Colo ganó la Liga de Primera con tres fechas de anticipación ante Ñublense .

ganó la con tres fechas de anticipación ante . El club albo disputará cinco torneos en 2027 , incluyendo la Copa Libertadores .

en , incluyendo la . Cristóbal Ponce y Vicente Vargas de Santiago Wanderers son opciones de refuerzo juvenil.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera