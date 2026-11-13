El atacante debe volver al Cacique a fin de año desde Coquimbo, ya que termina su préstamo y tiene contrato vigente por todo el 2027.

Colo Colo recibirá en unas semanas más una gran cantidad de jugadores que están a préstamo. De cara al 2027, son 17 los futbolistas que deben retornar al Monumental, en su gran mayoría con contrato vigente para todo el próximo año.

Uno de ellos es Cristián Zavala, quien a inicios del 2026 se fue con polémica a préstamo a Coquimbo Unido, donde ha alternado buenas y malas en esta campaña. En total ha jugado 38 paridos en todas la competencias, con cuatro goles y seis asistencias en 2408 minutos.

Sin embargo, su retorno no convence del todo en las huestes albas, sobre todo porque en el pasado ya demostró que no ha podido rendir de la mejor manera en el Cacique. Por lo mismo, no se ve con malos ojos hacer algún negocio con el atacante de 27 años.

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Rechazan que Zavala regrese a Colo Colo para el 2027

Uno que habló al respecto fue Alejando Hisis, quien en charla con RedGol aseguró que “yo creo que lo que tienen que aprovechar es de tratar de recuperar un poco de dinero, porque Zavala ha hecho buenas campañas donde ha ido. Lamentablemente en Colo Colo no funcionó. Este club no es lo mismo que jugar en otro. Sin desmerecer a los demás, pero esta camiseta es diferente”.

“Cristián Zavala tuvo la oportunidad de jugar. En su momento anduvo bastante bien, después fue relegado y a lo mejor por eso se molestó también”, agregó.

Cristián Zavala debe volver a Colo Colo luego de terminar su préstamo en Coquimbo Unido. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el campeón con los albos en 1983 aseguro que “lamentablemente hay muchos jugadores a préstamo el club tendrá que definir, obtener dinero con ellos si es que no se van a queda. Lo que tiene que hacer Colo Colo ahora es pensar en un muy buen plantel para enfrentar la Copa Libertadores”.

“Acá ya tuvo un momento desagradable. Tuvo un encontrón creo con Mosa. No sé si sea aconsejable tener ese tipo de jugadores. A lo mejor no quiere estar, no se siente a gusto o no está cómodo. Y si no va a estar cómodo, que busque en otro lado”, añadió.

Para cerrar, Hisis declaró a nuestro sitio que “en una de esas Esteban González lo podría llegar a Querétaro. Lo tuvo en el Coquimbo que fue campeón y anduvo bien. Hay que ver las opciones”.

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En síntesis