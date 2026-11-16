La Roja recibe a Colombia en el Estadio Nacional buscando recuperarse de la derrota sufrida en Cali.

La Selección Chilena se prepara para enfrentar nuevamente a Colombia en la fecha FIFA de noviembre. Tras caer por 1-0 en Cali, La Roja buscará cerrar el año con un triunfo de local.

El equipo de Nicolás Córdova recibirá al conjunto cafetero este martes en el Estadio Nacional, en lo que sería su último amistoso de 2026. Partido que tendrá algunas bajas, a Benjamín Kuscevic y Paulo Díaz se sumó Diego Ulloa, lateral de Colo Colo que fue liberado por una fractura costal.

La Roja tendrá una nueva oportunidad para cerrar el año con una victoria en el Estadio Nacional.

¿Cuándo juega Chile vs. Colombia?

El segundo amistoso entre la Selección Chilena y Colombia se jugará este martes 17 de noviembre, a partir de las 20:00 horas , en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Podrás ver el partido amistoso en televisión abierta por la señal de Mega , de manera gratuita en distintas zonas del país y de manera online a través de Mega GO, plataforma que tendrá la transmisión.

Estos son los canales según tu cableoperador:

Mega

Abierto

9 (Santiago)

9.1 (Santiago)

3.1 (Arica)

2.1 (Iquique)

9.1 (Antofagasta)

11.1 (La Serena-Coquimbo)

5.1 (Gran Valparaíso)

12.1 (Talca)

2.1 (Gran Concepción)

5.1 (Temuco)

8.1 (Valdivia)

2.1 (Puerto Montt-Puerto Varas)

10.1 (Coyhaique)

13.1 (Punta Arenas)

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Cable

VTR: 20(Santiago)/709

DirecTV: 150/1150

Movistar: 120/809

Claro: 54/554

Zapping: 20

TuVes HD: 56

Entel: 65

Mundo: 16/516

GTD/Telsur: 20(GTD)/26(Telsur)

En resumen…