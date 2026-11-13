La Roja disputará dos amistosos ante Colombia en noviembre, una nueva prueba para el proceso de Córdova.

La Selección Chilena comienza nuevamente con desafíos internacionales, enfrentando a Colombia en dos amistosos durante noviembre, que servirán para continuar el proceso de Nicolás Córdova.

Pero ojo, porque el segundo partido marcará el regreso de La Roja al Estadio Nacional, que no juega desde septiembre de 2025 en el coloso de Ñuñoa, cuando empató sin goles ante Uruguay por las Eliminatorias al Mundial de 2026.

La Roja enfrentará esta noche a Colombia en Cali.

Chile vs. Colombia: horario y dónde ver EN VIVO

La Selección Chilena enfrentará a Colombia este viernes 13 de noviembre, desde las 21:00 horas de Chile, en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali.

Podrás ver el partido amistoso en televisión abierta por la señal de Mega, de manera gratuita en distintas zonas del país y de manera online a través de Mega GO, plataforma que tendrá la transmisión.

Estos son los canales según tu cableoperador:

Mega

Abierto

9 (Santiago)

TDT

9.1 (Santiago)

3.1 (Arica)

2.1 (Iquique)

9.1 (Antofagasta)

11.1 (La Serena-Coquimbo)

5.1 (Gran Valparaí’so)

12.1 (Talca)

2.1 (Gran Concepci—n)

5.1 (Temuco)

8.1 (Valdivia)

2.1 (Puerto Montt-Puerto Varas)

10.1 (Coyhaique)

13.1 (Punta Arenas)

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Cable

VTR: 20(Santiago)/709

DirecTV: 150/1150

Movistar: 120/809

Claro: 54/554

Zapping: 20

TuVes HD: 56

Entel: 65

Mundo: 16/516

GTD/Telsur: 20(GTD)/26(Telsur)

El siguiente partido será el próximo martes 17 de noviembre, en el Estadio Nacional de Santiago.

Además, el primer amistoso tendrá un carácter solidario: los fondos recaudados serán destinados exclusivamente a ayudar a las víctimas y damnificados del terremoto del pasado 10 de agosto.

Formación de Chile vs. Colombia

Según información entregada por ADN Radio, La Roja saldría a la cancha en Cali con Lawrence Vigouroux en portería; Jonathan Villagra, Guillermo Maripán y Diego Ulloa en defensa; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro y Gabriel Suazo en el mediocampo; Darío Osorio, Gonzalo Tapia y Maximiliano Gutiérrez en delantera.

En resumen…