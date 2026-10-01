El exentrenador de la Selección chilena postuló al rosarino como candidato para asumir la banca nacional.

La banca de La Roja sigue sin tener un nombre definitivo para el próximo proceso y ya aparecen distintas alternativas para reemplazar a Nicolás Córdova. En ese escenario, Claudio Borghi sorprendió al proponer el regreso de un viejo conocido del fútbol chileno: Marcelo Bielsa.

El exentrenador de la Selección realizó su propuesta mientras participaba como comentarista de TNT Sports Chile, donde se analizaban posibles candidatos para asumir el mando del combinado nacional: “Yo iría a buscar a Bielsa“, afirmó de manera categórica el “Bichi”.

Bielsa actualmente está sin selección tras dirigir 3 años en Uruguay.

Borghi quiere el regreso de Marcelo Bielsa

Borghi incluso planteó que la dirigencia de La Roja debería realizar una propuesta concreta al técnico argentino, recordando el trabajo que realizó durante su primera etapa en Chile.

“A Bielsa le hago la oferta, hiciste un trabajo maravilloso acá y repítelo“, señaló el exseleccionador.

Bielsa dirigió a Chile entre 2007 y 2011, período en el que clasificó al equipo al Mundial de Sudáfrica 2010 y consiguió instalar una identidad de juego que marcó aquella generación de futbolistas.

La propuesta de Borghi también encontró respaldo en Johnny Herrera, quien compartió panel con el exDT y aseguró que el rosarino podría tener un impacto positivo con el actual plantel.

“Con estos mismos jugadores la rompe”, afirmó el exarquero de Universidad de Chile.

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Bielsa actualmente está sin selección

El técnico argentino se encuentra actualmente sin equipo, luego de finalizar su ciclo al frente de la selección de Uruguay tras la participación de la Celeste en el Mundial 2026.

Mientras tanto, La Roja continúa bajo el mando interino de Nicolás Córdova, quien tendrá un nuevo desafío durante la próxima fecha internacional.

Chile enfrentará a México el martes 6 de octubre, en Los Ángeles, California, a las 23:30 horas de Chile.

En resumen…