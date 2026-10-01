Tikitaka Registro: Cómo crear una cuenta en Chile

Aprovecha las ventajas que te ofrece el TikiTaka registro. No es solo tener una cuenta. Es tener la posibilidad de reclamar bonos de bienvenida por depósito y otras promociones para aprovechar el saldo disponible.

¿Cómo registrarse en Tikitaka CL?: guía paso a paso

Con pocos clics desde tu computador o celular, registrarse en TikiTaka Chile es muy fácil. Solo debes cumplir con los requisitos que exige la casa de apuestas para empezar a aprovechar esta plataforma.

Formulario de registro en TikiTaka

Aprende cómo crear cuenta en TikiTaka, usar el código promocional REDVIP y reclamar un bono de bienvenida exclusivo de hasta $750,000 CLP para deportes así:

Ve a la página oficial de TikiTaka Chile Presiona el botón ‘Registrarse’ Elige la opción ‘Tengo un código promocional’ y escribe REDVIP Define tu email y contraseña Acepta Términos y Condiciones Completa los datos personales solicitados en el formulario de inscripción Finaliza haciendo clic en ‘CREAR CUENTA’

Luego de completar el TikiTaka registro, tendrás que verificar correo electrónico. Incluso, completar el proceso KYC.

Mensaje de TikiTaka en tu correo electrónico al registrarte

Recuerda que para recibir el bono exclusivo para deportes, el usuario debe registrarse en TikiTaka haciendo clic en los enlaces de este artículo e indicar el código promocional REDVIP.

Registrarse en Tikitaka desde la app

Por el momento, TikiTaka Chile no cuenta con una aplicación móvil para celulares. Sin embargo, no te preocupes pues podrás tener la casa de apuestas en tu celular.

Primero, podrás acceder a la plataforma de esta casa de apuestas desde el navegador móvil de tu celular y allí hacer tu TikiTaka registro.

Para ingresar rápidamente a toda la plataforma de este operador en tu celular, puedes crear un acceso directo en iOS o Android y al iniciar sesión empezar a apostar en deportes y casino.

Te enseñamos cómo crear tu acceso directo en tu celular o dispositivo móvil en nuestro artículo dedicado a la TikiTaka app.

Requisitos para crear una cuenta en Tikitaka

Registrarse en TikiTaka Chile está a la disposición de todos los usuarios que cumplan con requisitos básicos antes de crear su propia cuenta en esta casa de apuestas. Estos son:

Ser mayor de edad (+18) Residente en Chile Completar el formulario de registro Verificar la cuenta

Crear cuenta en TikiTaka es gratis y no debes pagar por ello. Solo debes depositar dinero a la hora de recargar tu cuenta para reclamar el bono de bienvenida y empezar a jugar en deportes o si lo prefieres, en los juegos de casino.

¿Por qué conviene registrarse en Tikitaka?

Si todavía estás pensando en crear o no una cuenta de usuario en TikiTaka CL, te compartimos algunos beneficios que te entrega esta plataforma de apuestas deportivas y de juegos de casino y casino en vivo:

Bono de bienvenida exclusivo de hasta $750,000 CLP + $5,000 CLP en apuesta gratis para deportes

Cerca de 20 deportes tradicionales y de nicho

e-Sports y Deportes virtuales

Apuestas deportivas en vivo

Estadísticas, marcadores en vivo

Pago anticipado en deportes seleccionados

Miles de juegos de casino

Promociones adicionales para usuarios registrados

Respuestas rápidas del servicio al cliente

Métodos de pago variados (criptomonedas y pesos chilenos)

Plataforma de TikiTaka Chile

Condiciones del bono

Inmediatamente después de completar tu TikiTaka registro podrás realizar el primer depósito en tu cuenta para reclamar el bono de bienvenida para deportes.

Recuerda que este bono del 100% y por hasta $750,000 CLP para deportes es exclusivo para los usuarios que consiguieron crear cuenta en TikiTaka usando el código promocional ‘REDVIP’.

Al momento del registro también podrás elegir otra promoción, como el bono de bienvenida para casino. Te contamos los Términos y Condiciones del bono de bienvenida para deportes: