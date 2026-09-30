El hábil zurdo de 22 años se refirió al momento que atraviesa la Roja, que cayó por 4-2 ante Estados Unidos en un duelo amistoso que otra vez terminó caldeado contra el rival. También apuntó a la falta de liderazgo que ha esgrimido casi siempre Nicolás Córdova.

Darío Osorio fue uno de los puntos altos que tuvo la selección chilena en la nueva derrota que firmó en la gira por América del Norte. Esta vez, el equipo dirigido interinamente por Nicolás Córdova cayó por 4-2 ante Estados Unidos, aunque hasta el minuto 70 cumplía una buena participación.

Y Osorio elevó su nivel en relación a lo que mostró ante Canadá. El volante ofensivo del Crystal Palace, de hecho, fue muy incisivo con los tiros de esquina desde el costado derecho. Incluso estrelló un remate en el poste, cuando el cuadro local tenía a Chris Brady en la custodia del arco

Luego del encuentro, el zurdo de 22 años conversó con los medios de comunicación para abordar el momento del equipo. “Una sensación triste. Merecíamos un poco más. El resultado no refleja tanto lo que se vio en el partido. Vimos una mejora, pero hay que seguir trabajando”, dijo Osorio.

Darío Osorio en acción frente a Estados Unidos. (Jeff Lee/Photosport).

“Al final todas son selecciones. Todos tienen a los mejores jugadores y no siento que sea distinto, todos tienen lo suyo. Quedamos un poco mas conformes pero no contentos”, añadió el jugador surgido en las inferiores de Universidad de Chile, quien volvió a sumar 90 minutos en la Roja.

De hecho, se refirió a su actuación personal ante el equipo adiestrado por Mauricio Pochettino. “Trato siempre de hacer mi juego: recuperar balones, tuve más tiros al arco, pero trato siempre hacer lo mismo. En el primer tiempo faltó más fino para definir”, manifestó el exfutbolista del Midtjylland de Dinamarca.

“Tuvimos dos palos, jugadas que sacó el arquero, pero pudimos asegurar el primer tiempo. Estamos bien con la confianza del entrenador que está, dice que estamos construyendo para las clasificatorias. Todos estamos unidos por el objetivo”, lanzó Darío Osorio.

Nicolás Córdova en el partido que Chile perdió frente a Estados Unidos. (Jeff Lee/Photosport).

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Darío Osorio analiza el momento de la selección chilena: “Todos somos líderes, no hay uno solo”

Darío Osorio sacó la voz como pocas veces en la selección chilena. Sabe que es un jugador llamado a tirar del carro. De hecho, Nicolás Córdova lo dijo abiertamente en la conferencia de prensa pospartido. “El partido contra México lo veremos en la semana”, dijo sobre el amistoso que cerrará la gira.

“Cada uno se siente parte del grupo. Tiene objetivos su forma de ser. Y no hay un solo líder, todos lo somos en el campo y todos los días. Mi llegada a la Premier League creo que aporta bastante”, expuso Osorio, quien también tiene claro que faltan cosas por pulir en su repertorio de cualidades.

Darío Osorio intentó inquietar siempre que tuvo el balón, aunque no pudo anotar. (Jeff Lee/Photosport).

“Al final hay poco chileno en las cinco mejores ligas. Yo creo que ayuda. Siento que hay cosas que tengo que mejorar. Ya me han dicho algunas, lo primordial es mejorar”, cerró el oriundo de Hijuelas, quien tiene el apetito abierto de seguir en alza como jugador.

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