La selección chilena no dejó una buena imagen ante Canadá. Luka Tudor habló de lo sucedido, donde no tuvo palabras muy positivas para la actuación de Darío Osorio.

La Roja cayó por la mínima en Toronto, en un encuentro que estuvo marcado por las expulsiones de Lucas Cepeda y Gabriel Suazo. Esto condicionó a los dirigidos por Nicolás Córdova, quienes en ningún momento se sintieron cómodos en el país con más lagos en el mundo.

Luka Tudor no perdona a Darío Osorio

Darío Osorio es uno de los pocos jugadores que está a buen nivel en Europa. Recientemente fichó en Crystal Palace de la Premier League, por lo que siempre se espera mucho de él. Ante Canadá no hizo un mal partido, pero una ocasión de gol desperdiciada bastó para que otra vez sufriera cuestionamientos.

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“Osorio no ha rendido en ningún partido de la selección, ninguno. Ahora, es verdad que le ha tocado la peor selección de los últimos tiempos”, indicó Luka Tudor en Marca Personal de Radio La Metro. Si bien explicó que no lo acompañan mucho, destacó que Lucas Cepeda sí logra jugar bien.

“Pero hay jugadores compadre como Cepeda, que ha mostrado cosas, ha hecho goles, se muestra“, agregó el ex delantero de Universidad Católica. Osorio lleva 26 partidos en la selección chilena, con 3 goles. El formado en Santiago Wanderers por su parte suma 17 encuentros, con 4 anotaciones.

Osorio no pudo marcar ante Canadá. Imagen: Photosport

Chile no logra encontrar un funcionamiento de la mano del interino Nicolás Córdova. Darío Osorio en Crystal Palace y Lucas Cepeda en Elche asoman como los dos grandes referentes ofensivos en una generación que no abunda en el viejo continente.

“Hay un tema para la gente que trabaja con él (Osorio), que yo creo que es importante, en los clubes muy bien y en la selección lamentablemente no tanto“, cerró Luka Tudor.