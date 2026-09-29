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Selección Chilena

El inesperado elogio del DT de Estados Unidos a la selección chilena: “Merece estar entre los mejores”

En la previa de enfrentar a la Roja el argentino Mauricio Pochettino tuvo buenas palabras para el equipo de todos.

Por Patricio Echagüe

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Pochettino lidera otro proceso en Estados Unidos tras el Mundial del 2026.
© Getty Images.Pochettino lidera otro proceso en Estados Unidos tras el Mundial del 2026.

La selección chilena vuelva a salir a la cancha esta noche tras su decepcionante presentación ante Canadá del pasado sábado. El equipo de Nicolás Córdova enfrentará a Estados Unidos, en otro complicado desafío frente a uno de los países que fue sede del pasado Mundial 2026.

En la antesala de este choque entre sudamericanos y norteamericanos uno que salió a lanzar un inesperado elogio para nuestra alicaída Roja fue el argentino Mauricio Pochettino, entrenador del combinado estadounidense.

Para el ex DT del Tottenham y PSG el seleccionado chileno merece estar codeándose entre los mejores del continente y avisó que espera enfrentar a un equipo competitivo.

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Los elogios de Pochettino a la selección chilena

El trasandino aseguró en conferencia de prensa que “va a ser un partido muy disputado, muy competitivo y para nosotros viene muy bien. Como contra Perú, que fue 70-30, esperemos que podamos lograr otro porcentaje de posesión así y que Chile se adapte. Será un partido completamente difícil y por supuesto que Chile es un equipo que tiene jugadores competitivos”.

Mauricio Pochettino compartió con Nicolás Córdova en la previa del amistoso de Estados Unidos ante la selección chilena. | Foto: Getty Images.

Mauricio Pochettino compartió con Nicolás Córdova en la previa del amistoso de Estados Unidos ante la selección chilena. | Foto: Getty Images.

Sobre los complejos últimos años que ha atravesado el combinado chileno, Pochettino afirmó que “espero que Chile consiga encontrar otra vez el camino de competir mucho mejor. Que pueda pelear por estar en las Copas del Mundo”.

“Creo que Chile es un país con una enorme cultura futbolística y creo que merece estar entre los mejores de Sudamérica y pelear por estar en los mundiales otra vez”, concluyó.

¿A qué hora juega la selección chilena ante Estados Unidos?

Este compromiso está programado para hoy 29 de septiembre a las 21:00 horas en el Estadio Energizer Park de Saint Louis.

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En síntesis

  • Mauricio Pochettino elogió a la selección chilena antes del partido amistoso.
  • La Selección chilena enfrentará a Estados Unidos hoy 29 de septiembre a las 21:00.
  • Chile y Estados Unidos jugarán en el Estadio Energizer Park de Saint Louis.
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