El equipo que dirige Nicolás Córdova abre su gira por Norteamérica enfrentando al cuadro de la "Hoja de Maple" que viene de una actuación histórica en el Mundial 2026.

Comienza oficialmente el camino de la Selección Chilena con miras al Mundial 2030 y lo hará en Norteamérica, donde en el marco de la gira que realiza por aquel lado del planeta, visitará en su primer encuentro amistoso a Canadá en el BMO Field de Toronto.

El equipo que dirige Nicolás Córdova, todavía de forma interina, tendrá un duro desafío por delante ante la escuadra que dirige el estadounidense Jesse Marsch y que en la última Copa del Mundo hizo su mejor actuación histórica, metiéndose en octavos de final.

La gira de partidos amistosos que tendrá Chile continuará en Estados Unidos, donde tendrá los próximos dos desafíos. El martes 29 ante el cuadro local en la ciudad de St. Louis, y una semana después en Los Ángeles frente a México. Recordando que en noviembre jugará dos amistosos contra Colombia.

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