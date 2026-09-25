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La Roja

Con Alexis Sánchez y Edu Vargas en ataque: así fue el último duelo entre Chile y Canadá

El más reciente choque ante los norteamericanos tuvo a varios jugadores que hoy están alejados de La Roja.

Por César Vásquez

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Chile y Canadá se midieron en la Copa América de 2024.
© GettyChile y Canadá se midieron en la Copa América de 2024.

Chile regresa a la cancha para una triple fecha FIFA. El primer rival será Canadá, un país ante el cual hay un antecedente reciente, pero de todos modos han ocurrido muchos cambios.

El eterno interinato de Nicolás Córdova intenta seguir consolidando a jugadores que puedan ser alternativas para el próximo entrenador, quien tendrá la misión de llevar a La Roja a la Copa del Mundo de 2030. Los nacionales han quedado fuera de las últimas tres citas planetarias.

La última formación de Chile vs Canadá

El más reciente partido entre Chile y Canadá ocurrió el 29 de junio de 2024. En aquella ocasión, ambos seleccionados se midieron por la última fecha de la fase de grupos de la Copa América de Estados Unidos. Igualaron sin goles, resultado que clasificó a los norteamericanos a cuartos de final.

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Si bien solo han pasado dos años, La Roja ha tenido muchos cambios desde entonces. De partida, el ciclo de Ricardo Gareca jamás terminó de funcionar y en 2025 se fue. La generación dorada, a esa que venían retirando desde 2018, ya no es considerada.

En 2024 Chile formó con Gabriel Arias en el arco; Mauricio Isla, Igor Lichnovsky, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo en defensa; Rodrigo Echeverría y Marcelino Núñez en el mediocampo; Darío Osorio, Alexis Sánchez y Víctor Dávila más adelantados; y Eduardo Vargas como único delantero. Ingresaron Thomas Galdames, Marcos Bolados, Erick Pulgar, Ben Brereton y César Pérez.

De los mencionados, Arias, Isla, Sánchez, Dávila, Vargas, Galdames, Bolados y Pulgar ya no son parte de La Roja actual. Lichnovsky venía siendo nominado, pero quedó fuera de esta lista. Incluso, Claudio Bravo era el capitán de La Roja en esa Copa América, pero no jugó por lesión ese encuentro. También estaban en la nómina Nicolás Fernández, Esteban Pavez, Cristián Zavala y Maximiliano Guerrero, entre otros.

La formación de Chile vs Canadá en 2024. Imagen: Getty

La formación de Chile vs Canadá en 2024. Imagen: Getty

Chile volverá a jugar con Canadá este sábado 26 de septiembre a las 20:00 horas en Toronto. Ahora La Roja busca demostrar que tiene nivel para competir nuevamente en las grandes ligas del fútbol actual, algo en lo cual hace rato está al debe.

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