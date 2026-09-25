Pronósticos Inglaterra vs España: los campeones del mundo visitan Wembley

Revisa los mejores pronósticos de Inglaterra vs España por la Nations League. Análisis, cuotas y apuestas para el partido.

Un partidazo se toma la Nations League con los pronósticos de Inglaterra vs España. Los actuales campeones del mundo visitan a una de las selecciones más potentes del planeta en un duelo que promete emociones y buen fútbol.

El choque, válido por la primera jornada del Grupo 3 de la Liga A, se disputará el sábado 26 de septiembre de 2026 en el mítico Wembley Stadium.

Nuestros picks Pronósticos: Inglaterra vs España Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico AMBOS EQUIPOS ANOTARÁN: SI Inglaterra y España llegan con claras tendencias ofensivas, pues ambos vienen registrando goles en sus últimos compromisos. Además, sus antecedentes recientes apuntan a partidos abiertos y con ocasiones. bet365 1.66 Pronóstico RESULTADO FINAL: ESPAÑA España mantiene una extensa racha sin perder en tiempo reglamentario y llega respaldada por su rendimiento reciente. Además, se impuso a Inglaterra en la final de la Euro 2024. bet365 2.40 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Inglaterra vs España

Inglaterra solo ha perdido uno de sus últimos 16 partidos oficiales bajo el mando de Thomas Tuchel , ganando 13 en el tiempo reglamentario.

solo ha perdido uno de sus últimos 16 partidos oficiales bajo el mando de , ganando 13 en el tiempo reglamentario. España no ha perdido un partido en tiempo normal desde marzo de 2024, acumulando una racha de 38 encuentros invictos.

no ha perdido un partido en tiempo normal desde marzo de 2024, acumulando una racha de 38 encuentros invictos. La apuesta “Ambos equipos anotan” se ha cumplido en los últimos cinco partidos oficiales de Inglaterra.

La misma apuesta de “Ambos equipos anotan” ha resultado ganadora en los últimos seis partidos de España por la Nations League.

Cuotas 1X2 Cuotas: Inglaterra vs España Cuotas ofrecidas por bet365 Inglaterra 2.85 bet365 Empate 4.35 bet365 España 2.40 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Inglaterra vs España

Este partido es la reedición de la final de la Euro 2024, donde España se coronó campeón tras vencer 2-1 a Inglaterra. Desde entonces, La Roja ha consolidado su dominio ganando el Mundial 2026, mientras que los ingleses terminaron en un meritorio tercer lugar. El ambiente es de revancha para el equipo local, que buscará demostrar su crecimiento en Wembley.

Inglaterra llega tras un espectacular triunfo 6-4 sobre Francia en el partido por el tercer puesto del Mundial, una señal de que el técnico Thomas Tuchel busca un estilo más ofensivo. Por su parte, España mantiene la base del equipo campeón del mundo, caracterizado por su dominio de la posesión y su contundencia en ataque, con figuras como Lamine Yamal en un estado de forma excepcional.

Nuestra apuesta segura: Ambos equipos anotan

La opción más fiable para este pronóstico es que ambos equipos marcarán. Inglaterra ha mostrado una nueva cara ofensiva, como lo demuestra su reciente 6-4 ante Francia. Sus últimos cinco partidos oficiales han visto goles de ambos lados, con un promedio de 4.6 tantos por encuentro.

España no se queda atrás, ya que sus últimos seis duelos en la Nations League también han terminado con goles en ambas porterías. La calidad ofensiva de los dos equipos sugiere que veremos un partido abierto y con múltiples ocasiones de gol. Esta apuesta se presenta como una base sólida para este choque de titanes.

Apuesta 1 | Ambos equipos anotarán: Si – 1.66 en bet365

Apuesta de valor: Victoria de España

Aunque jugar en Wembley es una ventaja para Inglaterra, la apuesta por la victoria de España ofrece un valor considerable. La Roja no es solo la campeona de Europa y del Mundo, sino que arrastra una impresionante racha de 38 partidos sin perder en el tiempo reglamentario.

En el último enfrentamiento directo, la final de la Euro 2024, España demostró su superioridad táctica y técnica. Considerando que el equipo de Luis de la Fuente mantiene su estructura y su gran momento de forma, una cuota de 2.40 por su victoria representa una excelente oportunidad para quienes buscan un mayor retorno.

Apuesta 2 | Resultado final: España – 2.40 en bet365

En un duelo tan parejo como Inglaterra vs España, comparar las plataformas disponibles también puede ser parte del análisis antes de realizar tus jugadas. Conocer las diferencias entre Betano y bet365 permite revisar con mayor contexto las cuotas y opciones disponibles para un partido de estas características.

Alineaciones probables en Inglaterra vs España

Inglaterra: Pickford, O’Reilly, Guéhi, Konsa, Hall, Anderson, Lewis-Skelly, Rogers, Bellingham, Saka, Kane.

Pickford, O’Reilly, Guéhi, Konsa, Hall, Anderson, Lewis-Skelly, Rogers, Bellingham, Saka, Kane. España: Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Pedri, Rodri, Olmo, Yamal, Baena, Oyarzabal.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Inglaterra vs España

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Inglaterra vs España?

España es ligeramente favorita según las cuotas, respaldada por su condición de campeona del mundo y su increíble racha invicta de 38 partidos.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se jugará el sábado 26 de septiembre a las 15:45 horas (hora de Chile) en el Wembley Stadium. La transmisión será confirmada por los principales canales deportivos del país.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La cuota de valor más atractiva es la victoria de España, que se paga a 2.40, considerando su estatus de campeón y su racha invicta.

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