Dos juveniles tendrán la misión de romper el cerrojo defensivo que impondrá Audax Italiano en la Copa Chile.

Colo Colo enfrentará a Audax Italiano en el duelo de vuelta de los octavos de final de Copa Chile en el Estadio Nacional, debido a que el Monumental no quedó en buenas condiciones tras un recital.

Tras el 0-0 de la ida, los albos necesitan la victoria. Y Fernando Ortiz apostará por dos juveniles que prácticamente no han jugado este año en la titularidad de la escuadra.

Uno de ellos es Cristián Díaz, volante de 18 años que firmó su primer contrato con el Cacique en octubre del año pasado. Juega de volante mixto y el año pasado fue nominado para el Mundial Sub 17 de Qatar.

El otro es Gedeón Díaz, quien nació en Venezuela y llegó a Chile a los 3 años. Entró en los últimos minutos en la ida ante los itálicos y tiró buenos centros desde la izquierda, por lo que convenció al Tano Ortiz.

Gedeón Díaz jugará como carrilero por izquierda

La formación de Colo Colo ante Audax

El ingreso de estos dos jugadores significa que jugadores experimentados perderán la titularidad, pues Matías Fernández y Maxi Romero irán a la banca.

Colo Colo formará con Eduardo Villanueva; Arturo Vidal, Jeyson Rojas, Erick Weimberg; Francisco Marchant, Tomás Alarcón, Cristián Díaz, Gedeón Díaz; Lautaro Pastrán, Álvaro Madrid; Javier Correa.

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En caso de empate por cualquier marcador, la llave se definirá por lanzamientos penales. El ganador pasará a cuartos donde se enfrentará al vencedor del duelo entre Puerto Montt y Ñublense.